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İSKİ’den yerli ve milli üretime destek

İSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu, atık su ve dere ıslahı gibi farklı alanlarda yürütmüş olduğu hizmetlerinde kullanmak üzere hazırlanan yerli üretim olan araçlarını tanıttı.

08 Mart 2019 Cuma 13:43
İSKİ’den yerli ve milli üretime destek

İSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu, atık su ve dere ıslahı gibi farklı alanlarda yürütmüş olduğu hizmetlerinde kullanmak üzere hazırlanan yerli üretim olan araçlarını tanıttı. Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, yerli ve milli üretimi desteklediklerini vurgulayarak, "Tek kalemde gerçekleştirilen en büyük yerli iş makinesi alımı ile toplamda 9 milyon 605 bin liralık bir desteği sağlamış olduk" dedi.


Yerli ve milli üretime destek veren İSKİ, bu kapsamda İstanbul’un kanalizasyon hizmetlerinde görevlendirilecek, üst yapıları tamamen yerli üretim olan 6 farklı kanal temizleme aracını İstanbulluların hizmetine sunuyor. İSKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenle araçlar tanıtıldı.


Törene İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı katıldı.



“En büyük yerli iş makinesi alımı ile toplamda 9 milyon 605 bin liralık bir desteği sağlamış olduk”


Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ olarak yerli ve milli üretime destek verdiklerini vurgulayarak, “İSKİ’de kullanılan yerli malzeme ve ekipman kullanım oranları, içme suyu arıtma tesislerinde yüzde 65, atık su arıtma tesislerinde yüzde 35 civarına yükseltildi. 2017 yılında, yaklaşık 1.03 milyar liralık, yüzde 75’i yerli olan mal ve hizmet alımı yaptık. Geçtiğimiz yıl 17’si tamamen Türk malı olan iş makinesi ve forklift ile 10 adedi yerli üretim araç olmak üzere toplam 27 iş makinesi ve aracı filomuza kattık. Tek kalemde gerçekleştirilen en büyük yerli iş makinesi alımı ile toplamda 9 milyon 605 bin liralık bir desteği sağlamış olduk” dedi.



“6 farklı Kombine Kanal Açma Aracı’nın maliyeti 12 milyon 474 bin lira”


Yeni araçların özelliklerinden bahseden Turan, "Saatte 9 bin metreküp vakum kapasitesine ve dakikada 20 bar basınçla 450 litre yüksek basınç kapasitesine sahip bu araçlarımız, tıkanan kanaldaki malzemeyi alarak ayrıştırabiliyor, yüksek basınç ile tıkalı bölgelerin açılmasını sağlayabiliyor. İSKİ bünyesine kazandırılan 6 farklı Kombine Kanal Açma Aracı’nın maliyeti 12 milyon 474 bin lira” şeklinde konuştu.


Törende kurdele kesiminden sonra İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yeni araçlarından birine binerek bilgi aldı. Aracın işleyişini dinledikten sonra direksiyon başına geçen Baraçlı, araçla deneme sürüşü yaptı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:43
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