İSKİ’den ’Fatih Turan’ açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın görev yerinin değişeceği ile ilgili iddialar yalanlandı.

İSKİ, dün bazı gazetelerde İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın görev değiştireceği yönünde çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ”20 Nisan Cumartesi günü bazı gazetelerde İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri veya Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak göreve başlayacağı şeklinde haberler yayınlanmıştı. Söz konusu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Fatih Turan tüm ekibi ile birlikte görevinin başındadır” denildi.