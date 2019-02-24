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İSKİ’den don uyarısı

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle İSKİ’den don uyarısı geldi.

24 Şubat 2019 Pazar 01:00
İSKİ’den don uyarısı

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle İSKİ’den don uyarısı geldi.


İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle İSKİ’den don uyarısı geldi. Yapılan uyarıda, "İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceği tahmin edilmektedir.


Bu nedenle su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.


Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.


Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır" denildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 01:00
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