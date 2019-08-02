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İSKİ yönetimi istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün üst yönetimi istifa etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:30
İSKİ yönetimi istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün üst yönetimi istifa etti.




İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün üst yönetimi istifa etti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu Başkan Vekili veGenel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Av. Sıddık Eraslan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır, Metin Akbaş’ın da aralarında bulunduğu isimler istifayı yazılı açıklamayla duyurdu.



"Yöneticilik görevlerimizi devretme talebimizi de her fırsatta dile getirdik"


Yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kamu kurumu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün Üst Yönetimi olarak; 23 Haziran Seçimi’nden itibaren geçen altı haftalık süre boyunca gerçekleşen brifing ve toplantılarda; hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikimi ve tecrübemizi yeni yönetime aktarırken, yöneticilik görevlerimizi devretme talebimizi de her fırsatta dile getirdik. Bu süre zarfında su ve atık su hizmetlerini de titizlikle yürütmeye devam ettik. Ne mutlu bize ki İSKİ; 1994 yılından bu yana küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuz senaryoların daima hesap edildiği bir planlama sayesinde, İstanbul’da temiz suyun güvencesi olmuştur. Gerçekleştirilen yatırımlarla “en kurak yıllar” da dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde dünya standartlarında sağlıklı ve kaliteli içme suyu İstanbullulara ulaştırılmaktadır. Önümüzdeki 50 yılın su ihtiyacı da planlanmıştır” ifadelerine yer verildi.



"Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz"


Açıklamanın devamında ise, “İSKİ bugün iddialı ve istikrarlı yatırımları sayesinde, dünyanın en büyük su kurumlarından biridir. İstanbul’u suya kavuşturmakla başlayan bu başarı hikayesi; hepimizin, bütün İstanbulluların övüncüdür. İstanbul’un denizleri, dereleri, su kaynakları ve Haliç atık su kirliliğinden korunmuş, sağlıklı bir çevre oluşturulmuştur. Atık su arıtma oranı %99 seviyesine yükseltilmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğünün üst yönetimi olarak; İstanbul’a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ’deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İstanbul’un tarihi su probleminin çözümünde bugüne kadar emek sarf eden bütün İBB Yönetimi ve büyük İSKİ ailesinin tüm mensuplarına bir kez daha şükranlarımızı sunarken, tecrübelerimizin İstanbulluların her zaman emrinde olduğunun bilinmesini ayrıca kaydetmek istiyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:30
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