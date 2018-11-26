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İSKİ 461 personel alımları ne zaman? İSKİ personel alım başvuru şartları neler? İSKİ başvuru formu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) personel alım ilanı yayınladı. İSKİ alım ilanına göre, 461 kişiyi kadrosuna katacak. İSKİ alımlarında lisans mezunu KPSS sınavından en az 70 puan almış olanlar bilgisayar işlemeni, psikolog, mühendis, kütüphaneci, kimyager alımı yapacak. Peki İSKİ alımları ne zaman? İSKİ personel alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İSKİ başvuru şartları neler?

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:57
İSKİ 461 personel alımları ne zaman? İSKİ personel alım başvuru şartları neler? İSKİ başvuru formu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) personel alım ilanı yayınladı. İSKİ alım ilanına göre, 461 kişiyi kadrosuna katacak. İSKİ alımlarında lisans mezunu KPSS sınavından en az 70 puan almış olanlar bilgisayar işlemeni, psikolog, mühendis, kütüphaneci, kimyager alımı yapacak. Peki İSKİ alımları ne zaman? İSKİ personel alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İSKİ başvuru şartları neler?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)  personel alımı yapıyor. Birçok kişi tarafından araştırılan İSKİ personel alımlarına ilişkin detaylar açıklandı. Genel ve özel şartlara uyan herkesin başvuruda bulunabileceği İSKİ personel alımı ile 461 kişi istihdam edilecek. İşte, ilan hakkında merak edilen bazı detaylar...

03/12/2018 – 10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr  adresinden ilan edilecektir. Adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaklardır.

İSKİ personel alım başvuru şartları neler?

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

4. 3 (üç) sıra numaralı Mühendis (Erkek) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak 

5. 4 (dört) sıra numaralı Mühendis (Kadın) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

6. 9 (dokuz) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da  eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak. 

7. 12 (Oniki) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

8. 13 (Onüç) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

9. 15 (Onbeş) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak. 

10. 23 (Yirmiüç) sıra numaralı Kütüphaneci kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.

11. 27 (Yirmiyedi) sıra numaralı Kimyager kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

12. 31 (Otuzbir) sıra numaralı Psikolog kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.

13. 38 (Otuzsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

14. 40 (Kırk) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak. 

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Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:57
  1. İstanbul
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YORUM YAZ

  • YAKUPYAKUP1 sa önce
    İSKİ Personel alımından önce 300'ün üzerinde vasıfsız kamuişçisi statüsündeçalıştırdığı MÜHENDİSLERİN özlük haklarını ve statülerini düzeltici bir çalışma yapsa kıyamet mi kopardı...Yıllardır mühendisliğin tüm yükünü çeken bu arkadaşlar mühendise verilmesi gerekenözlük hakların hiçbirinden faydalanamamaktadırlar bütün yetkililere duyurulur...
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