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İSKİ sular ne zaman gelecek 2 Kasım Cuma? İSKİ su kesintisi telefon

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ 2 Kasım Cuma günü İstanbul’un Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Adalar, Kadıköy, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdarilçelerinde su kesintisinin olacağını duyurdu. Peki sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne kadar sürecek? İşte İSKİ 2 Kasım Cuma su kesintisi haberleri…

02 Kasım 2018 Cuma 10:25
İSKİ sular ne zaman gelecek 2 Kasım Cuma? İSKİ su kesintisi telefon

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ 2 Kasım Cuma günü İstanbul’un Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Adalar, Kadıköy, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar  ilçelerinde su kesintisinin olacağını duyurdu. Peki sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne kadar sürecek? İşte İSKİ 2 Kasım Cuma su kesintisi haberleri…

Su insanlar için varlık kaynağı. Su olmayınca hayatta olmuyor. İSKİ bazı çalışmalar nedeniyle 2 Kasım Cuma günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintilerinin olacağını duyurdu. İSKİ’nin su kesintisi olacak dediği ilçeler ise İstanbul’un Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Adalar, Kadıköy, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar. Vatandaşlar su kesintileri için İSKİ’den bilgi alıyor. Ayrıca İSKİ Alo 185 çağrı merkezinden de hangi ilde su kesintilerinin olacağı, ve suların ne zaman geleceği konusunda bilgi alma imkanına sahip olunuyor.

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler :   Alibeyköy Mahallesi

Açıklama :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 1.11.2018 - 22:24 Bitiş Tarihi :  Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2018 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler  Parseller Mah, Huzur Mah, Adem Yavuz Mah

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım  Yapılmaktadır.

B aşlama Tarihi :  2.11.2018 - 02:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2018 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:25
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