0553 313 94 23

İSKİ 10 meslek alanında standartları belirleyecek

İSKİ Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında ’Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
İSKİ 10 meslek alanında standartları belirleyecek

İSKİ Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında ’Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Sözleşme kapsamında İSKİ, 10 meslek alanındaki standartları belirleyecek.


Türkiye’de su ve atık su sektöründe faaliyet gösteren teknik personelin Ulusal Meslek Standartları profiline uygun olup olmadıklarının belirlenmesinde ve belgelendirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen ölçme ve değerlendirmeye yönelik unsurları içinde barındıran yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İSKİ, Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş Birliği Protokolü imzaladı.İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen imza törenine İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Müdürü Adem Ceylan katıldı.



“Rol model olma gibi bir misyonumuz var”


İmza töreninde konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Duran, imzalanan iş birliği protokolü üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ifade etti. Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikleri belirlenen mesleklerin İSKİ ve Türkiye genelinde su idaresi görevi yapan kurumlarla ortak belirlendiğini belirten Duran şöyle konuştu:


“Hedefimiz ulusal ölçekte planlı bir insan kaynağı analizi yapmak. İstanbul ölçeğinde bir kurumun su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu idare olarak da hem kriter ve standartların belirlenmesi, hem istihdamı hem de rol model olma gibi bir misyonumuz var. Bu misyonu yerine getirme adına da böyle bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, “Meslek standartları ve yeterlilikleri hazırlanırken kişilerin sahip olmuş oldukları bilgi ve becerinin seviyelendirilmesi, eğitim ve öğretim diplomaları ile eşleştirdiğimiz zaman 1-2 ilköğretim ve okul öncesi, 3 ortaokul diploması, 4 lise diploması, 5 önlisans diploması, 6 lisans diploması, 7 yüksek lisans diploması, 8 doktora seviyesi. İşte bu meslek standartları ve yeterliliklerini oluştururken bunlara dikkat edilmiş oluyor” dedi.


Konuşmaların ardından İSKİ Genel Müdürü Turan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Müdürü Ceylan işbirliği protokolünü imzaladı. Çalışma kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından İSKİ’ye “Ulusal Yeterlilik Belirleme Yetkisi” verilen 10 farklı meslekte çalışma yapılarak, Türkiye’de bu meslekler için gerekli standartlar belirlenecek. Ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikleri belirlenecek olan meslekler ise şöyle:


"Atık su arıtma tesisi işletme operatörü, çamur susuzlaştırma ünitesi operatörü, su scada operatörü, içme suyu şebekeleri işletme bakım elemanı, atık su ve yağmur suyu şebekeleri işletme bakım elemanı, su ve atık su şebekeleri işletme bakım sorumlusu, atık su ve yağmur suyu hatları temizlik operatörü, atık su ve yağmur suyu hatları görüntüleme operatörü, su arıtma tesisi işletme operatörü, arıtma tesisi dezenfeksiyon görevlisi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın doktoru’ seçildi
    1. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    2. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    3. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    4. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    5. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    8. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    9. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    10. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    11. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    13. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    16. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    17. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    20. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    21. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    22. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    23. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    24. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    25. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    26. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    27. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    28. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    29. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    30. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler