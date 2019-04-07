İskenderun’da pompalı tüfekle cinayet Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre olay, gece Meydan Mahallesi 516. Sokak’ta meydana geldi. Cadde üzerindeki bakkaldan alışveriş yapan 37 yaşındaki Mehmet Yılmaz’a evine giderken pompalı tüfekle peş peşe ateş açıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda evinin balkonunda çamaşır seren bir kadın da hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, pompalı tüfekle ateş açarak kaçtığı belirlenen M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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