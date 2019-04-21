0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da yaşayan katolik Hıristiyanlar paskalya bayramını kutladılar.

21 Nisan 2019 Pazar 01:23
İskenderun’da Paskalya bayramı kutlamaları

İskenderun’da yaşayan katolik Hıristiyanlar paskalya bayramını kutladılar.



İsa Mesih’in ölümden dirilişinin anıldığı “Paskalya’ Bayramı, İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesinde düzenlenen görkemli bir ayinle kutlandı. İskenderun Katedralindeki ayine, farklı illerde yaşayan İranlı mülteciler ile italya dan gelen bir turist grubu da katılım gösterdi.


Katolik Kilisesi İskenderun Katedralinde düzenlenen Paskalya Ayinini, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti yönetirken, ayine Kilise Pederleri Paolo Rafaele Puglieze eşlik etti.


Paskalya Ayini, kilise bahçesinde yakılan ateşin etrafındaki törenle başladı. İsa’nın ışığını simgeleyen ateşle Paskalya Mumunun yakıldığı bahçedeki törenin ardından pederlerin önderliğinde tüm cemaat üyeleri kiliseye girdiler.


Karanlık olan kilise içerisine giren rahipler ve cemaat üyeleri ellerindeki mumlarla kiliseyi aydınlattılar. Kilise içerisinde devam eden ayinde, Paskalya’nın, tüm dünyaya barış getirmesi, insanları yanlış düşüncelerden, hastalıklardan, kötülüklerden, yanlışlıklardan uzaklaştırması, hastaları sağlığına kavuşturması, zor durumdaki mültecileri evlerine ulaştırması yönünde dualar edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 01:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da "yönetimin sivil idareye teslimi" görüşmesi
    1. Sudan'da "yönetimin sivil idareye..
    2. Kapadokya’da Nisan karı
    3. Beyoğlu’nda korkutan çatı yangını
    4. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
    5. Doktora sevgi seli sosyal medyada..
    6. Sudan'da üst düzey yöneticiler..
    7. Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza..
    8. Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı!
    9. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    10. Rıdvan Dilmen'den Semih Özsoy'a cevap..
    11. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Fatih..
    12. Barcelona adım adım şampiyonluğa..
    13. Cengiz Ünderli Roma, İnter..
    14. Malatya’da silahlı saldırı: 2 yaralı
    15. Kar yağışı Zigana dağı geçidinde..
    16. Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları..
    17. Sinan Engin:Aman bu hafta..
    18. 'Hz. İsa' ve 'kıyamet' iddiasının..
    19. İskenderun’da Paskalya bayramı..
    20. Londra karıştı: Gözaltı sayısı bine..
    21. CHP'li Ağbaba'nın iftirasına Selçuk..
    22. Husilerin "İçişleri Bakanı Maveri"..
    23. Van'da korkutan deprem!
    24. Yakamoz şehri böyle renklendirdi
    25. Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için..
    26. Sancaktepe’de silahlı saldırı: 1’i..
    27. Hafif ticari aracın çarptığı anne ile..
    28. Boeing'in 787 Dreamliner uçağının..
    29. Karamollaoğlu'ndan ilginç övünme:..
    30. D100’de alev alev yanan araç küle döndü
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    “Mazbata, mazbata” diye tutturmuştu! İşte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2 günlük performansı
    “Mazbata, mazbata” diye tutturmuştu! İşte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2 günlük performansı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    BAE'li ajanlar, Hac otobüsünü bombalayacakmış!
    BAE'li ajanlar, Hac otobüsünü bombalayacakmış!
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı
    İstanbul-Almanya otobüsünde dehşet! Mola verince ortaya çıktı