İskenderun’da atık su kanalında bir erkek cesedi bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde atık su kanalında 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, Meydan Mahallesi’nde yaşandı. Mahallenin arka kısmında hayvanlarını otlatan bir çobanınatık su kanalında bir ceset gördü ve durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Çevre sakinlerine bölgede kayıp kimsenin olup olmadığı soruldu. İtfaiye ekipleri ve bir gönüllü vatandaşın çabası ile atık su kanalından çıkartılan 60 yaşlarındaki cesedin başında bir darbe izi olduğu görüldü. Cumhuriyet savcısının gözetiminde bulunduğu yerden çıkartılan ceset incelenmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kimliği ve nasıl öldüğü yapılacak soruşturma sonrası netlik kazanacak.