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İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, geçirdiği kalp krizi nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:55
İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, geçirdiği kalp krizi nedeni ile hastaneye kaldırıldı.



İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay’ın makam odasında bulunduğu sırada rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekipleri Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tolunay, önce İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tolunay, Defne ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Anjiyo yapılan Tolunay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:55
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