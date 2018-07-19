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İskender Evrenesoğlu ve yapılanmasına operasyon mu yapılacak? FETÖ Adnan Oktar...  İskender Evrenesoğlu kimdir?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon Türkiye gündemini meşgul ederken, gazeteci Nevzat Çiçek milli ve yerli olmayan cemaat tarzı yapılanmalara yönelik operasyonların gerçekleştirilebileceğini iddia etmişti. Nevzat Çiçek'in bu iddiası üzerine sapık görüşleriyle bilinen ve kendini peygamber ilan eden İskender Evrenesoğlu ve yapılanmasına yönelik operasyonun yapılacağı konuşuluyor

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:32
İskender Evrenesoğlu ve yapılanmasına operasyon mu yapılacak? FETÖ Adnan Oktar...  İskender Evrenesoğlu kimdir?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon Türkiye gündemini meşgul ederken, gazeteci Nevzat Çiçek milli ve yerli olmayan cemaat tarzı yapılanmalara yönelik operasyonların gerçekleştirilebileceğini iddia etmişti. Nevzat Çiçek'in bu iddiası üzerine sapık görüşleriyle bilinen İskender Evrenesoğlu ve yapılanmasına yönelik operasyonun yapılacağı konuşuluyor

İskender Evrenesoğlu da FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen gibi ABD’ye yaşıyor. ABD'nin Chesapake kentinde yaşayan İskender Evrenosoğlu sapık görüşleriyle biliniyor. İskender Evrenesoğlu aynen Adnan Oktar gibi kendini mehdi ilan ederken, bağlılarına da sahte peygamber ve mehdiliklerini kabullendiriyorlar. ABD’de yaşayan ve kendini peygamber ilan eden İskender Evrenesoğlu, Kur’an’da Peygamberimize atıfta bulanan ayetleri, kendine yorumlayarak o ayetlerin bizzat kendisini tarif ettiği yalanını uyduruyor.

İSLAM  DÜŞMANLARININ İKAMETGAHLARI ABD

İskender Evrenesoğlu bu sahtekarlığına ise tıpkı hain Fetullah Gülen’e bağlanmış FETÖ’cüler gibi Adnan Oktar’a bağlanmış kedicikler gibi bu aşağılık yalanlara inanıyor. İslam’a en büyük düşmanlık yapan ve İslam dinine zarar veren isimlerin ABD ve İsrail bağlantılı olması da ayrı bir tartışma konusu. Adnan Oktar'ın, İsrailli milletvekiline bilgi sızdırdığı iddia edilmişti.

Gazeteci Nevzat Çiçek, cemaat ve tarikatlara yönelik operasyonların gerçekleştirileceğini iddia etmişti. Nevzat Çiçek Habertürk'e verdiği röportajda cemaat ve tarikatlara yapılacak operasyonu için şunları söylemişti "Bu noktada iki şey söyleniyor. Islah edilebilir olanları varsa ıslah edelim. Çünkü sonuç itibariyle bunların mensupları var. Bir şeyi kapatmakla, yeraltına itmekle onu bitiremiyorsunuz. Ama ajanlık faaliyeti içine girmiş olan, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlar varsa, bunlardan bir karar verme süreci istenecek. Nedir? Büyük bir ihtimalle ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri istenecek. Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaatler masadadır. İstihbarat birimleri cemaat ve tarikatlar konusunda ciddi çalışma içinde"

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:32
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