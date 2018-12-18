Acun'un işkenceci yarışmacısı Murat Özdemir'in sabıkası kabarık!

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarına katılarak adını duyuran Murat Özdemir, papağana işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alındı.

5-6 suçtan sabıkası var

Suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

İşkenceci Özdemir'in sosyal medyada infial yaratan görüntüleri üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulunmuştu. (Yeni Şafak)

Acun, Özdemir'in sabıkasını biliyor muydu?

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki yarışmalara katılarak adını duyuran Özdemir'in yarışmalara katılmadan önce sabıka kaydının istenip istenmediği merak ediliyor. Suç dosyası kabarık olan birisinin televizyon kanallarında meşhur edilmesine kamuoyundan büyük tepki var. Reyting uğruna akıl sağlığı bozuk, psikopat ruhlu kişililerin medya aracılığıyla topluma mal edilmesine cezai bir yaptırımın olmaması ise vicdanları yaralıyor.