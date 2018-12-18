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Acun'un işkenceci yarışmacısı Murat Özdemir'in sabıkası kabarık!

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in yarışmacısı Murat Özdemir, papağana işkence yaptığı görüntüleriyle kamuoyunda infial oluşturmuştu. Gözaltına alınan Özdemir'in suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenilen Özdemir'in, TV8 tarafından yarışmalara alınırken sabıkasına bakılıp bakılmadığı merak ediliyor.

18 Aralık 2018 Salı 07:49
Acun'un işkenceci yarışmacısı Murat Özdemir'in sabıkası kabarık!

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef' yarışmalarına katılarak adını duyuran Murat Özdemir, papağana işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alındı.

5-6 suçtan sabıkası var

Suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı.

İşkenceci Özdemir'in sosyal medyada infial yaratan görüntüleri üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulunmuştu. (Yeni Şafak)

Acun, Özdemir'in sabıkasını biliyor muydu?

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki yarışmalara katılarak adını duyuran Özdemir'in yarışmalara katılmadan önce sabıka kaydının istenip istenmediği merak ediliyor. Suç dosyası kabarık olan birisinin televizyon kanallarında meşhur edilmesine kamuoyundan büyük tepki var. Reyting uğruna akıl sağlığı bozuk, psikopat ruhlu kişililerin medya aracılığıyla topluma mal edilmesine cezai bir yaptırımın olmaması ise vicdanları yaralıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 07:49
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