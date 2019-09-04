Kediye işkence yapan caniler kanıyla çeşme mermerine yazı yazdı Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 'Boncuk' adlı kediyi döverek, işkence yaptı. Apartmanın bodrum katına bırakılan kedinin kanıyla bina yanındaki çeşme mermerine yazı yazıldı.

Konya'da 31 Ağustos Cumartesi günü, Selçuklu'nun Bosna Hersek Mahallesi'nde Betül Kayaalp, 1 sene önce sahiplenip, 'Boncuk' ismini verdiği kediyi bir ara evden dışarı çıkardı. Apartmanın önüne giden kedi, uzun süre eve dönmeyince Kayaalp de dışarı çıktı. Bu sırada Kayaalp, bodrum katından kedinin sesini duydu. Hemen aşağı inen Kayaalp, kedisini dövülerek, işkence yapılmış halde, kanlar içinde buldu. Şok yaşayan Kayaalp, kedisini alıp, bodrum kattan çıktığında, bina yanındaki çeşme mermerine, Arapça yazı yazıldığını gördü. Tek gözünün kör olma ihtimali var Kayaalp, yaptığı araştırma sonucu yazılan kelimenin, 'kavuşma' anlamına gelen visal olduğunu öğrendi. Kayaalp'in veterinere götürmesiyle tedaviye alınan 'Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Polis merkezine giderek, kedisine işkence yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi olan Betül Kayaalp, yakalanmalarını istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.