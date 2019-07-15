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İskeleden düşen işçi yaralandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, inşaatın dış cephesine kurulan iskelede çalışırken üzerine rüzgarın hafriyat düşürdüğü işçi yaralandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:59
İskeleden düşen işçi yaralandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, inşaatın dış cephesine kurulan iskelede çalışırken üzerine rüzgarın hafriyat düşürdüğü işçi yaralandı.


Olay, saat 15.30 sıralarında Efeler ilçesinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kampüs içerisinde devam etmekte olan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu inşaatının dış cephesine kurulmuş olan iskelede çalışmakta olan işçi İlhami K’nın (44) üzerine, çatıdan rüzgarın savurduğu hafriyat düştü. Dengesini kaybeden İlhami K., üzerine düşen hafriyatla birlikte zemine çakıldı.



Mesi arkadaşları tarafından hafriyatın altından çıkarılan İlhami K., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:59
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