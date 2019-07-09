İskeleden düşen inşaat işçisi, 5 gün sonra yaşamını yitirdi
Kocaeli Kandıra’daki bir inşaatta çalışan Erol Güney isimli işçi, iskeleden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.09 Temmuz 2019 Salı 13:25
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, iskeleden düşen inşaat işçisi Erol Güney (48), tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kandıra’daki bir inşaatta çalışan Erol Güney, 2'nci kat iskeleden düşüp, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kafa travması geçirdiği belirlenen Güney, İzmit’te özel bir hastaneye kaldırıldı.
Dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 4 çocuk babası Erol Güney, bugün İzmit’te toprağa verilecek.
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