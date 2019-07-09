İskeleden düşen inşaat işçisi, 5 gün sonra yaşamını yitirdi Kocaeli Kandıra’daki bir inşaatta çalışan Erol Güney isimli işçi, iskeleden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, iskeleden düşen inşaat işçisi Erol Güney (48), tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Kandıra’daki bir inşaatta çalışan Erol Güney, 2'nci kat iskeleden düşüp, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kafa travması geçirdiği belirlenen Güney, İzmit’te özel bir hastaneye kaldırıldı. Dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 4 çocuk babası Erol Güney, bugün İzmit’te toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.