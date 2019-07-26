İskelede balık avı

Ordu’da iskelede balık tutan vatandaşlar hem stres atıyor hem de günlük balık ihtiyacını karşılıyor.

Ordulu amatör balıkçılar hem zaman geçirmek hem de balık tutmak için Rıhtım bölgesindeki iskeleye akın ediyor. Denize attıkları oltaları ile istavrit avlayan amatör balıkçılar, avın kimi zaman rast gittiğini, kimi zaman da boş geçtiğini belirtiyor. Eğlenmek ve zaman geçirmek için iskelede balık tuttuklarını belirten amatör balıkçılar, bu sayede günün yorgunluğundan da kurtulduklarını ifade ediyor.

Genellikle küçük balıkların oltaya takıldığını ve çoğunu geri saldığını belirten amatör balıkçılar, büyük balığı yakaladıklarında ise mutlu olduklarını ifade ediyor. Amatör balıkçılar ayrıca, bu şekilde çoğu kötü alışkanlıktan uzak durarak, keyifli vakit geçirdiklerini de belirtiyor.