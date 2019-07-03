İskele YİBO mezunları bir araya geliyor

Van’ın köklü okullarından biri olan İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulundan (YİBO) mezun olanlar, ağustos ayında yapılması planlanan buluşmada yeniden bir araya gelecekler.

İskele YİBO’dan mezun olan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdür yardımcılığı görevini yapan Ekrem Özhekti’nin girişimleri sonucu eski mezunların bir araya gelmesi için bir program düzenlendi. İskele YİBO’da bir dönem müdür yardımcılığı görevi yapan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ’un da katılımıyla yapılan istişare toplantısında, 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde buluşma planlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ekrem Özhekti, eski günlerin yad edileceği ve iki gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarının gezileceği buluşmaya tüm YİBO mezunlarını beklediklerini söyledi. Özhekti, “1948’de kurulan YİBO’da eğitim öğretim gören arkadaşlarımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Acı tatlı hatıralar yaşadığımız YİBO günlerini yeniden canlandıracağız. Bunun için 23 Ağustos Cuma günü Van’da toplanmayı planlıyoruz. 24-25 Ağustos tarihlerinde de eski günlerimizi yad edip, kentimizin tarihi ve turistik mekanlarını gezeceğiz. 40 yıldan sonra yapacağımız bu buluşmaya tüm YİBO mezunlarını bekliyoruz. Buluşmaya katılmak isteyen arkadaşlarımız 0535 5449292 numaralı telefondan bize ulaşabilirler” dedi.