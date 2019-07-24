0553 313 94 23

İskele Caddesi’ndeki kaldırılan dubalar trafiği tehlikeye oluşturuyor

Van’da 2018 yılında dönemin kayyum belediyesi tarafından çift yönlü trafiğe açılan, ışıklandırma, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapılan İskele Caddesi’nde orta refüjlere bırakılan dubalar kaldırılırken, dubaların kaldırılması ile bazı araçların istedikleri noktadan dönüş yaptığı, karşı şeride geçtiği ve trafiği tehlikeye soktuğu görülüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:01
İskele Caddesi’ndeki kaldırılan dubalar trafiği tehlikeye oluşturuyor

Van’da 2018 yılında dönemin kayyum belediyesi tarafından çift yönlü trafiğe açılan, ışıklandırma, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapılan İskele Caddesi’nde orta refüjlere bırakılan dubalar kaldırılırken, dubaların kaldırılması ile bazı araçların istedikleri noktadan dönüş yaptığı, karşı şeride geçtiği ve trafiği tehlikeye soktuğu görülüyor.


Ülkenin en uzun caddesi olarak bilinen Van’ın İskele Caddesi geçtiğimiz yıl dönemin kayyum belediyesi tarafından prestij caddelerden biri haline getirilmişti. Yaklaşık 10 yıl boyunca tek yönlü olarak hizmet verdiği için bir türlü gelişemeyen, halkın ve esnafların isteği sonucu çift yönlü olarak trafiğe açılan, yeni ışık sistemleri, yenilenen kaldırımları ve genişleyen yoluyla tekrardan hizmete giren İskele Caddesi’nde, orta refüjlere şık, reflektörlü dubalar yerleştirilmişti. Özellikle akşam ve gece saatlerinde ışıklı dubalar yola güzellik kattı. Birçok duyarsız sürücünün sağa ve sola dönüşlerde çarptığı ve kırdığı dubaların çoğu zarar görmüştü. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu tüm dubalar kaldırıldı.


Dubaların kaldırılması ile trafikte tehlike çanları çalmaya başlarkensürücülerin çoğu istedikleri yerden sağa ve sola dönüşler yapıyor. Bazı sürücüler ise önündeki aracı sollamak için çoğu zaman karşı şeride kadar gidebiliyor. Vatandaşlar orta refüjlere mutlaka yeni bir çözüm bulunmasını istiyor. Mevcut dubaların yenilenerek dikilmesini isteyen vatandaşlar, özellikle HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenen caddede eksik görülen noktalarda hizmet yapması gerektiğini vurguluyor. Dubaların yeniden refüjlere bırakılmasını isteyen vatandaşlar, kaldırımlardaki bir metrelik ışık sistemlerinin çoğunun arızalı veya kırık olduğunu, bunların tamir edilmesini istiyor. Yol kenarındaki aydınlatma direklerinin bazılarının ise olmadığını veya kırık olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Belediyelerde yönetimler değişse de kurumsallaşma adına hizmetlerin aynen devam etmesi gerekir. Daha önce kayyum döneminde bazı hizmetler yapılmış ve eksiklikler sonraki süreçte ortaya çıkmışsa, mevcut belediye bu sıkıntıları gidermek zorundadır. Yoksa sorunlu olan yerleri görmezden gelip, ‘Nasıl olsa kayyum yaptı, bu sorunları herkes görsün’ anlayışı, sakat bir anlayıştır. Özellikle kayyum döneminde yapılan en güzel işlerden ve projelerden biri İskele Caddesi’dir. Bu hizmetlerdeki bazı aksaklıkların giderilmek istenmemesi, hizmetin olmadığı anlamına gelmez. Büyükşehir Belediyesi vatandaşına hizmet etmek için vardır. Devletin gönderdiği kaynaklar doğru ve yerinde kullanılmalıdır” diye konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı
    1. Artvin merkezli FETÖ/PDY operasyonu:..
    2. Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillik
    3. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    4. VANTSO’dan İHA’ya ziyaret
    5. ÖSYM'den kritik 'YKS' uyarısı:..
    6. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    7. Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
    8. Erzurum’da "100. Yıl Yol Koşusu"..
    9. Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda..
    10. Kuveyt'ten İsrail'in Doğu Kudüs'teki..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya..
    12. Trabzonspor aradığı golcüyü İtalya'da..
    13. MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı..
    14. İsrail'deki gizli görüşmeleri..
    15. Çaykur Rizespor'da transfer
    16. İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali..
    17. ''Facebook, tüketicilerin tercihini..
    18. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    19. İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6..
    20. Türk sporculardan Bakü'de 6 madalya
    21. Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1..
    22. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi açıldı
    23. ÖSYM'den YKS tercih sürecindeki..
    24. Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres..
    25. Sudan'da genelkurmay başkanı..
    26. Deponun çatısından düşen genç hayatını..
    27. DÜZELTME - "Düzce 'afet bölgesi' ilan..
    28. Sergen Yalçın: Tur atlamak istiyoruz
    29. Kuşadası’ndan İtalya’ya turizm köprüsü..
    30. İskele Caddesi’ndeki kaldırılan..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı