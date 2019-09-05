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İşitme testinden geçemeyen bebekler Kayseri'ye geliyor

Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında "Yenidoğan Referans Merkezi" olarak hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi; Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray gibi çevre illerden gelen bebeklere de hizmet sunuyor

05 Eylül 2019 Perşembe 14:27
İşitme testinden geçemeyen bebekler Kayseri'ye geliyor

KAYSERİ (AA) - Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında "Yenidoğan Referans Merkezi" olarak hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi'nde Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray gibi çevre illerden gelen, işitme taraması olumsuz sonuçlanan bebekler de tedavi ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı çerçevesinde ülkede sınırlı sayıda olan Yenidoğan Referans Merkezleri'nden biri olarak hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığınca istenilen şartları yerine getiren, Kayseri Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Odyoloji Ünitesi, işitme tarama testinden geçemeyen yenidoğan bebeklere çare oluyor.

Ünitede yapılan "Klinik ABR Testi" gibi ayrıntılı işlemler sonrası, bebeklerdeki işitme kayıpları, tedavi edilebilirliği, işitme kaybının geçici ya da kalıcı olup olmadığı tespit edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Odyolog Alper Akça, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının işitme tarama protokol sıralaması var. Yenidoğan bebeklere ilk olarak 1. basamak ve 2. basamak hastanelerde ABR tarama testi yapılıyor. Daha sonra bu testlerde kalan bebekler mutlaka bir kulak burun boğaz hekimi ve referans merkezine yönlendirilir. Sağlık Bakanlığı, şart koştuğu cihazların ve meslek gruplarının bulunduğu sağlık tesislerini referans merkezi olarak belirleyerek, ruhsat veriyor. Kayseri Şehir Hastanesi olarak Bakanlığımızın belirlediği bu şartları yerine getirerek referans merkezi oldu. Hastanemizde işitme kaybı olan bebeklere gerekli muayene, tedavi ve testler yapılarak hastalığını sonuçlandırabiliyoruz. Genellikle Sivas, Nevşehir, Niğde, Aksaray gibi bölge illerimizdeki tüm yenidoğan tarama protokolünden kalan bebeklerin aileleri ilimizi tercih ediyor."

Akça, Nevşehir Devlet Hastanesinden gelen Korkmaz ailesinin bebeğine yapılan işlemi örnek göstererek, ABR taramasında tek kulağına yapılan testten geçemeyen bebeğin, ikinci kez yapılan ABR tarama testinden de kalınca kendilerine yönlendirildiğini belirtti.

Hastanede yapılan kulak burun boğaz muayenesinin ardandan bebeğin her iki kulağına detaylı klinik ABR denilen, işitsel beyin sapı cevaplarını tespit eden testleri yaptıklarını anlatan Akça, testlerde normal sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Bebek Korkmaz'ın babası İlyas Korkmaz da "Bebeğimizin testlerden kalmasının ardından bizi Kayseri Şehir Hastanesine sevk ettiler. Burada Odyolog Alper Akça hocamız bebeğimizi yeniden muayene etti ve herhangi bir olumsuzluk olmadığını öğrendik. Çıkan sonuçtan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:27
  1. işitme testi
  2. Kayseri Şehir Hastanesi

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