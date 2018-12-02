İşitme engelliler "torba yasa" istedi

ANKARA (AA) - Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu (TSMF) Başkanı Ercüment Tanrıverdi, Türk işaret dili ve sağır hakları kanunları çıkarılması talebinde bulundu.

TSMF Başkanı Tanrıverdi ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ercüment ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada mozoleye çiçek bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Ercüment ve beraberindeki heyet daha sonra Anadolu Meydanı'na yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Tanrıverdi, işitme engellilerin doğduğu andan itibaren iletişim sorunuyla karşı karşıya kaldığına işaret etti.

İşitme engellilerin gece vardiyasında çalışma zorunluluklarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ercüment, "Bizlerin sağırlar okullarında okumasını tavsiye etmeyen, işaret dilinin 'öcü' olduğunu belirten ve ailelerimizi bu sebeple korkutan sistemden kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

Ercüment, işitme engelli vatandaşların, işaret dili tercümanlarından daha çok yararlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sadece kamu değil, özel sektörde çalışan engellilere de izin verilsin istiyoruz. 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'mız resmi bayram ilan edilsin istiyoruz. Tüm siyasi partilerimizin bizleri anlamasını, ülkenin sağırları söz konusuysa oy birliğiyle destek olsunlar istiyoruz. Bizler bir torba yasa istiyoruz. Bu torba yasa ile Türk işaret dili kanunu ve sağır hakları kanununa kavuşmak istiyoruz."