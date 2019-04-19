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İşitme engelli öğrencilerden muhteşem eserler

Bitlis’te biri doğuştan diğeri ise geçirdiği hastalık sonucu işitme engelli olan 2 öğrencinin yaptığı tablolar göz kamaştırıyor.

19 Nisan 2019 Cuma 09:27
İşitme engelli öğrencilerden muhteşem eserler

Bitlis’te biri doğuştan diğeri ise geçirdiği hastalık sonucu işitme engelli olan 2 öğrencinin yaptığı tablolar göz kamaştırıyor.


Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Edanur Çiftçi ve Çağdaş Başar, işitme engelli olmalarına rağmen resme olan yetenekleri ile göz kamaştırıyor. Resim öğretmenleri İlknur Esergül ile iyi bir iletişim kuran 2 öğrenci, yaptıkları resimleri özel günlerde sergilerken, birçok yarışmada ise derece elde etti.


Edanur Çiftçi’nin doğuştan işitme engeli bulunurken, Çağdaş Başar’ın ise geçirdiği ateşli hastalıktan sonra işitme yetisini kaybettiğini dile getiren resim öğretmeni İlknur Esergül, 2 öğrencinin de meslek derslerinde oldukça başarılı olduğunu söyledi. Öğrencilerin önümüzdeki yıl üniversite sınavlarına gireceklerini ancak bu tür öğrencilerin baraj puanlarından çok yeteneklerine bakılarak üniversitelere alınmalarını istediklerini belirten İlknur Esergül, yeteneklerinin ortaokuldaki öğretmenleri tarafından keşfedildiğini ve bu şekilde Güzel Sanatlar Lisesine yönlendirildiklerini kaydetti. Üniversitelerin bu tür yetenekli öğrenciler için özel olarak kontenjan açması gerektiğini ifade eden Esergül, “Edanur ailenin en büyük kızı. 6 kardeşinden 2’si kendisi gibi duyma sorunu yaşıyor. Bir kardeşi özel bir okulda eğitim alıyor. Ancak Edanur bize geldiğinde resmin dışında diğer derslerinde iyi değildi. Çünkü taban derslerini işitme yetisi olmadığından dolayı alamamış. Ancak resim yeteneği çok iyi. Kendisi ile okulda sadece ben iletişim kuruyorum. Dudak okuma yeteneği ve bizim de işaret dilini kullanmamız nedeniyle anlaşabiliyoruz. Ancak bu tür öğrenciler için TYT sınavında baraj sorunu ortadan kaldırılıp, sadece yetenek sınavı ile üniversitelere yerleştirilmelerini istiyoruz. Çünkü alt yapı eksikliğinden dolayı diğer öğrencilerle aynı kategoride değerlendirilemez. YÖK’ün bu tür öğrenciler için pozitif ayrımcılık yapmasını talep ediyoruz” dedi.


Esergül, Çağdaş Başar’ın geçirdiği ateşli hastalık sonrası işitme yetisini kaybettiğini, 2016 yılında Acun Ilıcalı tarafından tedavi masraflarının üstlenilerek çeşitli operasyonlar geçirdiğini ve bu nedenle yüzde 80 oranında işittiğini dile getirdi. Ancak alt yapısında yaşadığı sorunlar nedeniyle Çağdaş Başar’ın da eğitimde geri kaldığını ifade eden Esergül, “Bu çocukların yetenekleri çok iyi, bunlara destek vererek topluma kazandırmak gerekiyor. Bunun için de üniversitelerimiz başta olmak üzere yetkililerin bu konuda hassas davranmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:27
  1. sanat
  2. sergi

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