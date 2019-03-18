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İşitme engelli öğrencilerden Çanakkale şehitleri için duygulandıran klip

Elazığ'da işitme engelli öğrencilerin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazilere duydukları minneti ve vatan sevgisini işaret dili ile anlattıkları klip izleyenleri duygulandırıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:23
İşitme engelli öğrencilerden Çanakkale şehitleri için duygulandıran klip

Elazığ'da işitme engelli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için klip hazırladı.

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesindeki işitme engelli öğrenciler, Çanakkale'deki şehit ve gazilere duydukları minneti ve vatan sevgisi anlatmak amacıyla bir mektup yazdı.

Okul idaresince çok beğenilen mektup, öğrenciler tarafından klibe dönüştürüldü.

Öğrencilerin, mektuptaki ifadeleri işaret diliyle alt yazılı şekilde aktardığı klip izleyenlere duygulu anlar yaşatıyor.

Duygulandıran mektupta öğrencilerin kaleme aldığı şu ifadeler yer alıyor:

"Çanakkale şehitlerine;

Ey vatanıma göz diken, topraklarımı çiğnemek isteyen alçaklara geçit vermeyen, Çanakkale'm, şerefli ecdadım, Başkomutanım selam olsun, selam olsun sizlere. Seyit Onbaşı'ma, Nene Hatun'a selam olsun. Selam olsun kefeni üniforma olan askerim. Bütün dünya bilsin ki bu vatan ecdadımızdan bize emanettir. Onu canımız pahasına koruyacağız ve yaşatacağız. Şunu bilin ki eğer bir gün vatanımız tehlikeye düşerse, düşman karşısında duymayan kulağımız duyar, görmeyen gözümüz görür, tutmayan ayağımız cepheye koşar. Her Türk genci gibi kanımızın son damlasına kadar ne mutlu Türk'üm diyene."

- "Mektubu okuduğumuzda çok duygulandık"

Müdür Yardımcısı Hülya Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin kalplerindeki vatan sevgisiyle Çanakkale şehitlerine ve gazilerine duydukları minneti ifade etmek için mektup yazdığını belirtti.

Mektubu okuduklarında büyük anlam ifade eden cümleler karşısında çok duygulandıklarını, onların bu anlamlı hareketlerini ödüllendirmek için klip hazırladıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Çanakkale'de şehit düşen ecdadına minnetini, şükranını, 'Eğer bir gün vatanımız tehlikeye düşerse, düşman karşısında duymayan kulağımız duyar, görmeyen gözümüz görür, tutmayan ayağımız cepheye koşar' ifadeleri ile anlatıyor. Vatan ve ecdadın emaneti için engellerinin engel teşkil etmeyeceğini anlatan bir mektup yazmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum."

İşitme engelli öğrenciler de duygularını işaret diliyle aktardı.

Fırat Dilekçe, ülkenin her ferdi gibi tüm engelli bireyler olarak her daim vatan savunmasına hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çanakkale Zaferi vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Bizler bu duygularla Çanakkale şehitlerine minnetimizi dile getirmek için bir mektup yazarak arkadaşlarımızla bunu klip haline getirdik."

Bahar Baysaldı da Çanakkale Zaferi'nin Başkomutan Atatürk önderliğinde bir milletin düşmana karşı şan ve şerefle ortaya koyduğu mücadelenin adı olduğunu aktararak, " 'Ordu yok' dediler, 'Kurulur' dedi. 'Para yok' dediler, 'Bulunur' dedi. 'Düşman çok' dediler, 'Yenilir' dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk'tü. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:23
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