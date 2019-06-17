İşitme engelli çift böyle ‘evet’ dedi

Tekirdağ’da her ikisi de işitme engelli olan çift, nikah töreninde işaret dili ile ‘evet’ dedi.

Her ikisi de işitme engelli olan Esma Çakıcı ve Ramazan Düzgün çifti, bir süre önce evlenme kararı aldı. Aşklarına engel tanımayan çift, 13 Haziran’da Kapaklı Belediyesinde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Kapaklı Belediyesi Nikah Memuru Esra Usanmaz kıyarken, Kapaklı Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Birgül Özkan çiftin hislerine tercüman oldu. Nikah töreninde birbirlerine işaret dili ile ‘evet’ diyen çift, salondaki katılımcılar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.