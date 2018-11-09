THY- Banjul
0553 313 94 23
impression

Uzmanı uyardı: Nargile, 100 sigaraya bedel!

Nargile ve elektronik sigaranın sigaradan daha masum diye gösterilip tüketiminin artırıldığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, bir nargile seansında içilen tütünün 100 sigaraya bedel olduğunu belirtti.

09 Kasım 2018 Cuma 11:05
Uzmanı uyardı: Nargile, 100 sigaraya bedel!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, nargile ve elektronik sigaranın kullanımıyla ilgili çok önemli bir uyarı yaptı. Son zamanlarda uzman olarak en çok e-sigara ve nargile ile ilgili sorularla karşılaştığını ifade eden Çağlayan, tütünün yanmasa dahi doğal haliyle de kanser yapıcı birçok madde içerdiğine dikkat çekti.

"Bir nargile seansında içilen tütün miktarı 100 sigaraya eşittir"

Uzm. Dr. Çağlayan, "Nikotin, dünyada bilinen en kuvvetli bağımlılık maddesi ve en kuvvetli zehirdir. Kokain ve alkol bağımlılığından daha güçlüdür. Sigara ile az miktarda nikotin alınıyor; ama nikotin sıvı olarak içilirse ölüme neden olabilir. Nikotin bağımlılığı insan beyninin henüz gelişmeye devam ettiği 18-21 yaşlarda beynin fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerinin değişmesine sebep olur. Bu yaşlarda edinilen bağımlılık ömür boyu devam eder. Türkiye’de özellikle üniversite gençliğinin yarısı nargile kullanıyor. Ülkemizde nargile içimi tütün ürünleri yasalarını delmenin bir yöntemi haline getirilmiştir. ‘Geleneksel tütün ürünü’ ya da ‘meyve içiyoruz’ diye daha az zararlı gösterilerek gençlerin beyinlerine ömür boyu sürecek bağımlılık sokuluyor. Bilinmesi gereken şudur ki; bir nargile seansında içilen tütün miktarı 100 sigaraya eşittir" dedi.

Öte yandan, Kent Bayraklı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağlayan, dünyada yaklaşık yılda 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini, bu sayının 1 milyon kadarının sigara içmedikleri halde başkasının içtiği sigaranın dumanına maruz kalanların oluşturduğunu kaydetti. Uzm. Dr. Çağlayan, sözlerini ve uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Her dozda ölümcül olan ve bağışıklık yapan bir maddedir"

"21.yüzyılda yaklaşık 1 milyar kişi tütün ürünlerinden dolayı gerekli önlemler alınmaz ise hayatını kaybedecektir. Endüstri sigaranın kanser yaptığı ispat edildiği 1950 yıllarının başından bu yana satışlarına artarak devam etmektedir. Sigaradan ölen her kişi endüstri kasasına en az 10 bin ABD doları bırakmaktadır. Tütün şirketleri bu güne kadar önce filtrenin sigaranın toksinlerini süzdüğünü, sonra light sigaraların daha az katran ve nikotin içerdiğini, mentollü sigaraların daha hafif olduğunu iddia etmişlerdir. Eldeki tüm kanıtlar bu iddiaların bilerek aldatma olduğunu bizlere göstermiştir. 2020 yılı sonrası ısıtılmış tütün ürünleri pazarı 35 milyar Amerikan dolara ulaşacak ve 35 ülkede pazarlanacaktır. Türkiye bu ülkeler arasındadır. Maalesef ısıtılan tütün ürünleri sadece sigara içenlere değil, başta gençler olmak üzere sigara içmeyen ve başlamamış tüm topluma pazarlanmaktadır. Sonuç olarak bu ürünler arasında az veya çok zararlı tanımı yapmak bilimsel değildir. Nikotinin güvenilir dozu yoktur. Her dozda ölümcül olan ve bağışıklık yapan bir maddedir."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:05
  1. Tayfun Çağlayan
  2. nargile
  3. sigara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    1. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    2. “Kızımız Trump’a karşı duracak”
    3. Tuğba Ekinci'nin kadına şiddet..
    4. Elektrik ve doğalgaza yılbaşında zam..
    5. Sağ iktidarda sol müfredatta
    6. FETÖ deposuna baskın! Bakın neler çıktı
    7. Uluslararası Uzay İstasyonu..
    8. Aydınlık ya cahil ya da yalancı!
    9. Isıtılan tütüne uzman uyarısı!
    10. 3 FETÖ'cü asker gözaltına alındı
    11. AYM kararını açıkladı! O partinin mal..
    12. 247 kilo patlayıcı ile 32 kentte eylem..
    13. Fatih Terim beğenmedi gönderdi İngiliz..
    14. Türkiye'ye 200 milyar dolar geldi
    15. Eylül satışlarında yabancı bereketi
    16. Mesut Özil, kariyerini sonlandırmak..
    17. İzmir'de terör operasyonu: 9 kişi..
    18. Elele eylemine ihraç verenler dışarda,..
    19. Moody’s’den algı operasyonu
    20. Öztürk Yılmaz CHP'den istifa mı edecek?
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?