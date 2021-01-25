Isırma elin elmasını bir gün isterler parasını

Bundan 3 yıl önce kızım bir devlet hastanesinin psikiyatri bölümünde yirmi gün yattı. Psikiyatri servisinin kapısında güvenlik bekliyordu. Kapı devamlı kilitliydi, ancak ziyaretçiler geldiği zaman açılıyordu. Benim bir bastonum vardı. Bastonu bile ziyarette içeri almıyorlardı. Kızım ancak benim imzamla dışarı iznine çıkıyordu. Psikiyatri servisinde polis de mühendis de doktor da esnaf da vardı. Hatta psikiyatri hastası asker de vardı. Hepsi psikiyatri hastası idi, tedavi görüyorlardı. Servistekilere şöyle bir baktım dışarıdakilerle kıyasladım.

Dışarıda psikiyatride yatacak on binlerce insan var. Mübalağa etmiyorum dışarıdakiler psikiyatride yatanlar dışarıdakilerden daha akıllı ve sağlam. Bir insan neden psikiyatri hastası olur. Mutlaka başından önemli bir olay geçmiştir ya da manevi bir baskı altındadır. Bunun bir açıklaması olamaz. Psikiyatri servisinde bir asker vardı yanında teröristler bir arkadaşını vurmuş, ani bir şok geçirmiş psikiyatri servisine getirmişler. Bir başka hastanın babası annesini vurmuş, gencecik kız şok geçirmiş bu servise getirmişler. Yani bu örnekler saymakla bitmez.

Bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda agresifleşmesi, üslübundaki terbiyesizlik belirtisi ve ağzından çıkanı kulağının duymaması, Kılıçdaroğlu’nun ağır bir baskı altında olduğunu göstermektedir. Atanmış değil yüzde 52 oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanına sözde demesi Kılıçdaroğlu’nun bir yerlerde bunalıma düştüğünü göstermektedir. Zannımca Kılıçdaroğlu’nu o CHP’nin başına kaset olayı ile getirenler Kılıçdaroğlu’ndan istedikleri verimi alamamaktadırlar. Onu o göreve getirenler artık o görevi yapamayacağını, bu işi beceremeyeceğini kendisine söylemektedirler.

O partinin başında kaldığı müddetçe partiyi eriteceğini kendisine ifade etmektedirler. Kılıçdaroğlu’na bir yandan PKK bir yandan HDP belediye başkanlığı seçimlerinde İmamoğlu’na verdikleri destekle CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını bunun karşılığında İmamoğlu’ndan gereken desteği görmediğini Kılıçdaroğlu’ndan istemektedirler. Öte yandan; üst akıl ve derin devlet bir yandan İyi Parti, bir yandan Saadet Partisi Kılıçdaroğlu’ndan bir şeyler istemektedirler. Bir yandan Kılıçdaroğlu’na medyatik destek veren onu parlatan dış güçler Kılıçdaroğlu’ndan bir şeyler istemektedirler.

Şimdi Kılıçdaroğlu CHP’deki erimeyi mi durdursun bir yandan CHP’deki Atatürkçüleri kaçırdığını mı bir yandan ulusalcıları küstürdüğünü mü düşünsün. Partide sadece yalakalar, yalcılar, çıkarcılar, menfaatçiler kaldı onları mı doyuracağını mı düşünsün.

Bu kadar baskıya Kılıçdaroğlu nasıl dayansın. Şimdi yeni bir çare düşündü suni gündem oluşturmak, inandırıcılığı olmayan iddialar ortaya atmak. Bazen de yalan söyleyerek kendisini destekleyenleri oyalamak ama artık yemiyorlar.

Son zamanlarda CHP’ye oy vermeyen emeklileri, öğretmenleri ve doktorları vatan haini ilan etmek. Bu arada sözde Cumhurbaşkanı demekle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmiyor onu seçen halka da hakaret ediyor. Artık Kılıçdaroğlu freni patlamış arabaya benziyor, nereye gideceğini de bilmiyor. Psikiyatri servisinde her meslekten insanlar var bir de politikacı olsun. Siyasetçi insan değil mi? Hasta olamaz mı? Benim Kılıçdaroğlu’na bir tavsiyem var. Ülkenin en meşhur psikiyatristi Prof. Nevzat Tarhan’a bir görünsün.

Zararın neresinden dönülürse orası kârdır. Çünkü bu kadar açıktan terör örgütüne destek olmak bu kadar haddini bilmemezlik olmaz.

Sen ağzına geleni söyle, milyonlarca lira tazminata mahkum ol. Bu tazminatları da suçsuz, günahsız CHP milletvekillerine ödet. Bu kadar yüzsüzlük olmaz. CHP’nin yakasından düş.

Atatürk’ün kurduğu partiyi kimsenin lekelemeye hakkı yok.

Yazıma son verirken şu hususa da dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu bu sıralar yurtdışı gezisine çıkabilir. Çünkü efendilerine hesap vermek zorunda.