Isırgan otu çorbası nasıl yapılır?

Isırgan: Kan dolaşımını artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, diyabete karşı koruma ve kanı temizleme gibi birçok faydaları bulunan ısırgan otu, A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Isırgan otu, antioksidan içermesi nedeniyle serbest radikallerin oluşumunu önler.

sağlıklı bitkiler arasında yer alan bu besin, kanı temizlemesiyle de bilinir. Genellikle çorba ve salataların içerisinde kullanılır.

Terbiyeli ısırganotu çorbası tarifi için malzemeler

250 gram ısırgan otu

2 çorba kaşığı margarin

1 büyük boy soğan

2 çorba kaşığı un

4 su bardağı su

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Terbiye için:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

Yapılışı

Soğanı temizleyip küp şeklinde doğrayın. Isırgan otunu temizleyip iri iri doğrayın. Kaynar suda 10 dakika haşlayıp süzün ve suyunu iyice sıkın. Margarini eritip soğanı pembeleştirin. Unu ilave edip karıştırın ve kavurun. Un pembeleşmeye başladığında su, karabiber ve tuzu ekleyin. 2 dakika yüksek ateşte pişirip ısırgan otunu ilave edin. 10 dakika kısık ateşte pişirin. Sütü ilave edip kaynayınca 10 dakika daha pişirin. Terbiye için; bir kapta yumurta sarısı ve süzme yoğurdu çırpın. Çorba suyundan bir kepçe kadar ekleyip terbiyeyi çorbaya azar azar dökün ve bir taşım kaynatın. 1 kaşık margarinde kırmızı biberi kızdırıp üzerine gezdirin. Isırgan otu çorbasını, ev yapımı mısır ekmeği ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.