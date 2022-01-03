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Okur Postası 'Isıran pitbull hapse düşen sahibi?!'
Okur Postası

'Isıran pitbull hapse düşen sahibi?!'

Gazetemiz okurlarından İdris Günaydın / Giresun "Isıran pitbull hapse düşen sahibi?!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 15:02:00 -
'Isıran pitbull hapse düşen sahibi?!'

Gerçekten ilginç değil mi? Pitbull ısırıyor lakin köpek barınağa gidiyor, bir sürü başka köpeklerle beraber oluyor. Onun aradığı da o...

Sahibi sırf payanda olduğu için, o ısırma fiiline zemin hazırladığı için, destek olduğu için hapsi boyluyor...

Adalet mi?

Diyeceksiniz ki; elbet adalet. Çünkü köpeğin fıtratında ısırmak var. O hayvan fıtratının gereğini yapıyor lakin sahibi bunu bile bile onu besliyor, sokağa salıyor, başıboş bırakıyor... v.s.

Bu faslı geçelim...

Özgür Özel, malum olduğu vechile, mutad olduğu gibi Diyanetin kreş ve anaokulu projesini eleştirmiş. Küçücük çocuklara irticai eğitim verildiğini söylemiş?!
Ben Özgür Özel’e yardımcı olayım: daha dört/beş yaşındaki çocuklara laiklik karşıtı, Mustafa Kemal’in ne kadar kötü biri olduğu, Şeriat, Humeynicilik, İrancılık... da öğretiliyor! Hem de devletin resmi görevlileri tarafından!

Daha neler neler de öğretiliyor. Mesela: Türkiye’nin GSMH’sı, dış borcu, fert başına düşen milli geliri, büyük baş hayvan varlığı v.s.

Sadede gelelim. Özgür Özel’i hiç kınamıyorum. Bu onun DNA’sında mevcut. Varlığını bu hakaretlere borçlu. Siyasal taban olarak da böyleler...

Ancak; ya ona destek verenler, cesaret verenler, yanında duranlar?!..

Hani var ya şu İngiliz ahlakıyla ahlaklanan kraliçenin sakallı/ sakalsız asilzadeleri...

Şu, bebecan şampuanlarından fırlayan resimler; şu, tükürün diye suratını uzatanlar...

Siz ne ayaksınız?

Yüz yıldır CHP zulmünden inleyen sarıklı/ sarıksız, çarşaflı/ çarsafsız, dindar, baş örtülü, sakallı...

Ne kadar ma’dur varsa bedduası üzerinize olsun.

Pitbull masum, asıl sıkıntı pisbullar!

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