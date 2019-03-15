RABAT (AA) - KUBİLAY ÇELİK - Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı toplantılarında her zaman ilk gündem maddesinin Filistin olduğunu belirterek, "İsrail’in yaptığı zulüm, işkence ve baskı altında olan Filistinlilere yönelik alınan kararlar hep kağıt üstünde kalmış, güzel dilek ve temenniden öteye geçememiştir." dedi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İSİPAB 14. Konferansı'na katılan Turan, konferansa ilişkin AA muhabirine değerlendirme yaptı.

İslam ülkelerinin çoğunda kan, gözyaşı ve zulümlerin devam ettiğini belirten Turan, Filistin, Irak, Eritre topraklarının işgal altında olduğunu, Suriye, Afganistan, Pakistan, Yemen’de çatışmaların sürdüğünü anımsattı.

Bu yıl 14'üncüsü yapılan İSİPAB toplantılarında, her zaman ilk gündem maddesinin Filistin olduğuna işaret eden Turan, "İsrail’in yaptığı zulüm, işkence ve baskı altında olan Filistinlilere yönelik alınan kararlar hep kağıt üstünde kalmış, güzel dilek ve temenniden öteye geçememiştir. İnşallah yakın zamanda bu kararlar uygulamaya da geçer. Beklentimiz bu yöndedir." diye konuştu.

Turan, öte yandan Filistin konusunda tüm İSİPAB üye ülkelerin görüş birliği içinde olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Özellikle son dönemde Mescid-i Aksa ve Kudüs üzerinde artan siyonist baskı ve tecavüzlerin dayanılmaz bir hal aldığını anlatan Turan, ağır tahriklerin, şiddet politikalarının altında olan Filistinlilerin, yalnız olmadıklarını hissetmeleri gerektiğini vurguladı.

Turan, "Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa ümmetin onurudur, namusudur. Filistin konusunda her zaman farklı ve samimi bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak çirkin ifadelerde bulunan İsrail Başbakanına verilecek cevap sadece Türkiye ile sınırlı kalmamalıdır. İSİPAB bu noktada çok önemli bir yerde durmaktadır. Konferansa katılan bütün ülkelerin temsilcileri, Meclis Başkanları ve milletvekilleri İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine işaret ettiler. Gerek ikili gerekse çoklu görüşmelerimizde dile getirilen en önemli konu vahdet, yani birliktir. Bazı ülkeler arasındaki çekilmeler bu platformlara da yansımaktadır. İSİBAP’ın geçen dönem başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Ali Laricani bu nedenle toplantıya katılamadı, devir teslim törenini yapamadık." değerlendirmesini yaptı.

"TBMM Başkanımızın ve Katar’ın bu konudaki ifade ettiği mesajlar umarım yerini bulur." diyen Turan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Artık kısır çekişmeleri bırakıp, ortak sorunlarımız için gerçekçi çözümler bulmalıyız. İSİPAB gerçekten bu anlamda çok önemli bir fonksiyona sahiptir. 50’den fazla ülkenin üye olduğu bu birlik İslam dünyasının ortak hareket edebilmesi için güzel bir zemindir. İslam coğrafyasında yaşayan halkların sıkıntı ve ezalara düçar olması, öncelikle ülke yönetimlerinin halkların sesine kulak vermemesinden kaynaklanmaktadır. Halkların beklenti ve taleplerinden çok ayrı bir düşünce dünyasında olan yöneticilerin hatalarının, yanlışlarının ceremesini halklar çekmektedir."

Hasan Turan, bu zeminlerin kısır ve sığ tartışmaların yaşandığı hesaplaşma yerleri değil, İslam coğrafyasındaki halkları ve yönetimleri birlik ve beraberlik içinde tek yürek tek bilek olmasına vesile kılacak zeminlerin yaratılması temennisinde bulundu.