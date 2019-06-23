"İşini yap lan bebe" dedi sağlıkçıya saldırdı

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, sağlık çalışanının ambulansta saldırıya uğraması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yalova da alkollü olduğu için düşerek yaralanan bir hastayı almaya giden 112 ambulans ekibinde bulunan M.Ü., araca binen ve alkollü olan O.A.’nın saldırısına uğramış ve darp edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Yalova Sağlık İl Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada olayın detaylarına şu şekilde yer verildi:

"Yalova Süleymanbey Mahallesi Marina’dan 112 Komuta Kontrol Merkezimize gelen ayak kırığı ihbarı üzerine 112 Merkez İstasyonundan vaka çıkışı yapılmıştır. Yalova Marina’da daha önce ayağında çatlak olan vatandaş tekrar ayağını bir yere çarparak yürüyemediğini belirtmiş ve ambulans talebinde bulunmuş. Bunun üzerine olay yerine ulaşan 112 ekibi vaka yerine ulaşmış, aşırı derecede alkollü olan hastayı sedye ile ambulansa almıştır. O esnada hastanın arkadaşı olduğunu beyan eden bir kişi ambulans ile hastaneye gelmek istediğini ekibe iletmiştir. 112 ambulanslarına hasta dışında kimsenin alınamayacağı, yasak olduğu bilgisi kendisine verilmiş, ancak aşırı derecede alkollü olan şahıs Osmaniye’den geldiğini, yol bilmediğini, hastaneyi bulamayacağını söyleyerek ambulans ile hastanın yanında olmak istediğini agresif bir dille beyan etmiştir. 112 personelimiz inisiyatif kullanarak hasta yakınını da ambulans şoför kabinine almıştır. Vaka hastaneye getirilene kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmamış ve normal seyrinde transport gerçekleştirilmiştir. Ambulans Devlet hastanesine geldiği esnada hastanın arkadaşı olan vatandaş personelimize: ‘Sen kaç doğumlusun?’ diye sormuş ‘93’lüyüm’ diyen arkadaşımıza hakaret ve küfür ederek, ‘Lan bebe İşini yapacaksın hastamı alıp istediğimiz yere götüreceksin’ şeklinde başlayan cümleler ve ardından sinkaflı küfürler etmeye başlamıştır. Hastaneye gelen ambulans 1 att ve 1 şoför yardımıyla hastayı içeriye almıştır. Ambulans içinde kalan personelimize hastanın arkadaşı el kaldırarak küfürler ederek vurmaya kalkışmıştır. Personelimiz kendisini korumak için hastanın elini tutarak ambulans içerisinde sıkıştırmış ve polise seslenmiştir. Bunun üzerine hasta yakını kendini kurtararak ambulansın kornasına abanmış uzun süre kornayı çalmıştır. Bu sesler üzerine ayağının kırık olduğunu beyan eden hasta içeriden koşarak dışarıya çıkmış ve personellerimize küfür ederek saldırmaya kalkmıştır. Araya giren hastane polisi ve diğer çalışanlar iki tarafı birbirinden ayırmıştır. Bu arbede esnasında saati yere düşen 112 personelimiz yere eğildiği sırada ayağı kırık olduğunu beyan eden vatandaş tarafından arkadaşımız darp edilmiştir. Tüm bunlar sonucunda 112 personelimiz Beyaz Kod vermiş, hasta ve yakınından şikayetçi olmuş ve konu adli mercilere intikal etmiştir” denildi.