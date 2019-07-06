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İşinden istifa etti, dünya barışı için Bitlis’te fidan dikti

"Dünya Barış Ormanları" projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip Bitlis’e gelen Yunus Emre Karaca, fidan dikti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
İşinden istifa etti, dünya barışı için Bitlis’te fidan dikti

"Dünya Barış Ormanları" projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip Bitlis’e gelen Yunus Emre Karaca, fidan dikti.


Projesini gerçekleştirmek için Bitlis’e gelen gezgin Yunus Emre Karaca (29), il merkezinde bulunan çocuk oyun parkında çöp toplayıp fidan dikti. Gençler ve çocuklarla birlikte çevre temizliği yapan Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran ile birlikte dünya barışı için fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikimi sonrası projeye ilişkin gazetecilere bilgiler veren Karaca, Bitlis’e ilk defa geldiğini ve vatandaşların kendisini çok güzel karşıladığını belirtti. Bitlis Belediye Başkanlığının da kendisine destek verdiğini belirten Karaca, “İnşallah buradan dünya barışına bir ses vermiş oluruz ve insanlar bu farkındalığın amacına ulaşmasına yardımcı olur” dedi.


Kendisinin asıl mesleğinin arkeolog olduğunu ifade eden Karaca, sözlerine şöyle devam etti. “Ben bir arkeologum. Amacım bir farkındalık oluşturmak. Bu yola çıkmadan tüm kıyafetlerimi Kızılay’a, kitaplarımı ise Türk Halk Kütüphanesine bağışladım. Bunun sebebi ise mülkiyet duygusunu ortadan kaldırmaktır. Çünkü insanlar bir şeye sahip değilse bunun derdine de düşmüyor. Her şeyimi bağışladım ve sırt çantamla yola çıktım. Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. 81 ili ve dünya başkentlerini gezerek ormanlarını kurmayı hayal ediyorum. Yavaş yavaş da hayallerime kavuşuyorum. Bugün Bitlis’teyim. Burada 8. projemi gerçekleştiriyorum. Bugüne kadar yaptığım projelerden en özeli buydu. Bunun sebebi ise burada genç arkadaşlarımla çevre temizliği yaptık. Daha sonra da fidan dikeceğiz. Bu sayede doğaya bir katkı sunacağız. Çok güzel bir kalabalık var. Bugüne kadar yaptığım etkinlikler içinde en kalabalığı bu oldu. Genç arkadaşlarımın bu projemde bana destek vermesi beni mutlu etti. Bununla buradaki projem sona erdi. Yarın otostopla Hakkari’ye gideceğim. Amacım bu farkındalığı toplumumuza gösterebilmekti ve insanların buralara gelmesini sağlamaktır. Çünkü insanlar buraya arabalarıyla zor gelirken ben otostopla geldim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ben istiyorum ki tüm halkımız buralara gelsin” diye konuştu.


Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran ise, Yunus Emre Karaca ile dünya barış ormanlarına katkı için kendisine destek verdiklerini söyledi. Saldıran, “Burada ağaç diktik. Ardından çocuklarla çevre temizliği başlattık, parkları temizledik. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
  1. doğa
  2. kitap

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