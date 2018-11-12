MİT tırları ihanetinde işin ucu Kılıçdaroğlu'na çıkıyor!

CHP eski Milletvekili Eren Erdem, FETÖ'cüler koordine ettiği MİT TIR'ları baskınıyla ilişkisi, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, gizli tanığı deşifre etmek ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından yargılanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.

Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, 2 Kasım'daki davada sanık Erdem'in tutukluluk halinin devamın karar vermişti.

FETÖ'cü Savcı Şişman ile görüştüğü iddiası

Türkiye’ye yönelik en büyük ihanet adımlarından biri olan MİT TIR’ları operasyonunu yürüten FETÖ’cü Savcı Özcan Şişman'ın da Erdem ile Adana'da görüştükleri iddia edildi.

Şişman o dönemde DEAŞ üzerine yürüttüğünü öne sürdüğü ve bazı kişileri MİT ile irtibatlı gösteren bir dosyaya bakıyordu. Şişman’ın söz konusu dosyasında olan ve 'gizli' ibaresi taşıyan belgeler, bizzat Kılıçdaroğlu’nun onayıyla Erdoğan Toprak tarafından finanse edildiği öne sürülen ve Eren Erdem tarafından yönetilen ortasayfa.com adlı bir internet sitesinde yayınlandı.

Kılıçdaroğlu, 17 Mayıs 2015'te Zaman gazetesini ziyaret ettikten sonra görüntüler Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştı.n

Kılıçdaroğlu henüz görüntüler ortada yokken 'izledim' demişti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MİT tırları davasına dair görüntüler henüz ortada yokken, "Görüntüler var. Ben bu görüntüleri izledim" açıklamasıyla, Eren Erdem, FETÖ'cü savcılar ve kendisi arasındaki bağı bir anlamda itiraf etmişti.

Kılıçdaroğlu, görüntüleri izlediğini açıklamadan 3 gün önce, FETÖ’nün kapatılan Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan ve halen firari durumda bulunan Ekrem Dumanlı ile bir araya gelmişti.

Görüntülerin verildiği Red Hack grubu ABD istihbarat örgütünün şemsiyesinde

MİT tırlarına ilişkin görüntüler LazepeM isimli Twitter hesabından yayınlanmıştı. Bu hesabın kullanıcısı Tunay Şentürk idi. Şentürk’ün abisi de 1. sınıf emniyet müdürü olan ve daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Mustafa Taner Şentürk idi.

Şentürk, Red Hack üzerinden o görüntüleri yayınlamıştı. Red Hack’in ABD’nin iç istihbarat örgütü FBI tarafından yakalanıp, ‘kendilerine çalışmaları’ karşılığında serbest bırakılan isimlerle iç içe olduğu biliniyor.

Devlet sırlarını ortaya saçtı 22 ay yatıp çıktı

LazepeM adlı hesabın kullanıcısı Tunay Şentürk’ün yargılanma süreci de dikkate değer.

MİT tırlarına ilişkin belgeleri yayınlayan ancak devletin gizli sırlarını ifşa etmek suçundan herhangi bir ceza almayan Şentürk, o dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın maillerini hacklemesi nedeniyle tutuklanmıştı. Bu olayda dahi Şentürk gözaltına alındıktan hemen sonra önce serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine yakalanıp, tutuklanmıştı.

Oklar Kılıçdaroğlu’nu gösteriyor

Devletin en mahrem sırlarını ifşa eden ve Türkiye’yi uluslararası arenada zor bir durumda bırakmak isteyen gruba hizmet eden Şentürk, 22 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. Eren Erdem, duruşmada Şentürk’e MİT tırları davasına konu olan görüntüleri kendisinin verdiğini kabul etmişti.

Erdem’in son duruşmasında mahkeme heyeti bir sonraki duruşmaya Tunay Şentürk’ün de çağrılması kararını verdi.

Eren Erdem’in bir sonraki duruşmasında tüm bu gerçekler ve ortaya çıkacak yeni bilgilerle davanın yeni bir seyir kazanabileceği belirtiliyor.

Öyle ki MIT tırları davasına bir şekilde müdahil olan isimlerin hemen tamamının Kılıçdaroğlu ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi var. Tüm sürecin ortasında yer alan Erdem, Kılıçdaroğlu’nun o dönemli danışmanları arasında ve attığı adımların tamamının Genel Başkan’ın bilgisi/onayı dahlinde attığı üzerinde duruluyor. (Yeni Şafak)