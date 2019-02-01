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"İşin ehli adaylarla sahaya indik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik"- "Türkiye'nin aydınlık geleceğine kavuşması için Cumhur İttifakı ile bir zafere daha ulaşacağız. Bu zafer sadece AK Parti'nin zaferi olmayacak, bu zafer sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferi olmayacak. Bu zafer Türkiye'nin bütün unsurlara karşı vermiş olduğu mücadelenin zaferi olacak"

01 Şubat 2019 Cuma 17:12
"İşin ehli adaylarla sahaya indik"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik." dedi.

Karaaslan, partisinin Kavak İlçe Başkanlığınca Güven Park'ta düzenlenen toplantıda, AK Parti'nin önemli bir mücadele verdiğini belirterek, bu mücadeleyi verirken hedeflerinden asla vazgeçmediğini ifade etti.

"Hem mücadele etmek hem bütün tehditlere karşı dik durabilmek hem de çıtayı her zaman yüksek tutabilmek bizim en önemli özelliğimizdir. " diyen Karaaslan, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik. Diğer taraftan bizim tarihe karşı verilmiş sözümüz, omuzlarımıza yüklenmiş sorumluluğumuz var. Bunun hakkını vermek için yola çıktık ve adres bizi buradaki buluşma noktasına getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Karaaslan, mesele Türkiye olduğunda vatan sevgisi taşıyanların bir araya gelebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mesele Türkiye olduğunda, mesele Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunda bu anlamda bir araya gelenler, omuz omuza verenler, gönül gönülle verenler farklı partilerde siyaset yapsalar da hep aynı sevgisiyle bir araya gelebiliyor. Bu, tarih içinde de hep böyle olmuştur. Bu büyük bir güçtür. Bir taraftan da bakıyoruz, bunun karşısında duranlar var. Adını Millet İttifakı koyanlar ama bu isim çok doğru seçilmiş bir isim değil. Çünkü varlık nedenlerini, birlikte oldukları ekibi milletin vicdanına açıklamaktan çekinen, bunları gümbür gümbür söyleyemeyen, bütün ilişkilerini kapalı kapılar arkasında kuran, dolayısıyla 'millette karşılık bulmaz' diye bu çekinceyi siyasetlerine yansıtanların ismini Millet İttifakı koymasının hiçbir anlamı yok."

- "Türkiye'nin bütün unsurlara karşı verdiği mücadelenin zaferi olacak"

AK Parti'nin milletin sesini merkeze taşıdığını belirten Karaaslan, sesi duyulmayanların, çok net görülmeyenlerin, yok sayılanların merkeze taşınması ile AK Parti hareketinin büyüdüğünü anlattı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok önemli hamleleri hayata geçireceklerini bildiren Karaaslan, "Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olacağız. Bu bizim geleneksel yöntemimiz. Hem bunu yapacağız hem de özellikle sosyal medya gibi bütün unsurlarda varlığımızı ve gücümüzü göstereceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin aydınlık geleceğine kavuşması için Cumhur İttifakı ile bir zafere daha ulaşacağız. Bu zafer sadece AK Parti'nin zaferi olmayacak, bu zafer sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferi olmayacak. Bu zafer Türkiye'nin bütün unsurlara karşı vermiş olduğu mücadelenin zaferi olacak." diye konuştu.

Karaaslan, daha sonra Vezirköprü ilçesinde partililerle buluştu.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:12
  1. Ak Parti
  2. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  3. Çiğdem Karaaslan
  4. MHP
  5. Samsun

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