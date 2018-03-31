İşin abc'sini bilen bakan

Bakanlık yetkisiniMehmet Özhaseki’den teslim alan Kurum, “Bize düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek” sözleriyle bakanlığını ilgilendiren tüm sektörlere "sorunları çalışarak çözeceğiz" mesajını vermiş oldu.

İSTANBUL EKİBİYLE BAĞINI KOPARMAYACAK

İmar barışından kentsel dönüşüme, nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktan şehirlerin siluetlerine uygun yapılandırılmasına kadar birçok güncel konuyu Bakanlık masasında bulan Kurum’un, gerçekleştireceği icraatlarda İstanbul’daki ekibinden de yararlanması bekleniyor. 10 yıla yaklaşan Emlak Konut GYO üst yöneticisi olma tecrübesi de Murat Kurum’un işinin abc’sini bilen bakan olma özelliğini ortaya koyacak.

ÇALIŞMANK KUTSAL GÖREVİMİZ

Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde gazetemize yaptığı açıklamada, "İş yoğunluğu bizleri yorsa da, memleketimiz için çalışmak bizler için kutsal bir görevdir. Güçlü Türkiye’nin güçlü gayrimenkul sektörünü her daim canlı tutmak durumundayız" demiş ve yeni hükümet sistemi konusunda şu açıklamayı yapmıştı: "İmkân olsaydı, ülkemiz için başkanlık sistemini daha önceden uygulamaya konulmasını sağlanmasını isterdim. Çünkü ekonominin güçlü bir şekilde büyümeye ihtiyacı var. Şuna buna karışmadan gerçekten planlı bir şekilde ülkenin büyüyebilmesini isterdim. Belki bugün kentsel dönüşümde diğer sektörlerde yaşadığımız problemlerin çözümünde Başkanlık sistemi fayda sağlayacaktır. Geçmişte ülkenin sürekli problem yaşamasında, iktidarların sürekli değişmesinin etkisi oluyordu. İnşallah Başkanlık sistemi ile aksaklıklar düzelecek diyelim." Kurum sözleri ile bakanlığı dönemi icraatları konusunda da ipucu vermiş oluyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE SEVİNDİ

Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na atanması gayrimenkul sektöründe de sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri gündemdeki sorunların çözümü konusunda Kurum ile yapılacak çalışmaların sonuç vereceği kanaatini taşıyor. Birçoğu markalı konut projelerine imza atmış olan müteahhitler, yeni dönemdeki beklentilerini bürokrasinin azalması başta olmak üzere mali ve teknik yönlü rahatlama sürecine girilmesi yönünde dile getiriyor. Patronlar, kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılmasından kredi faiz oranlarının gerilemesine, kalıcı teşviklerden ucuz arsa üretimine uzanan birçok konuda, icraatların hızlı bir şekilde gerçekleşeceği kanaatini dile getiriyor.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KATKI SUNACAKTIR"

Mehmet Gür/Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı: Yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev alan Murat Kurum’u tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Emlak Konut Yatırım Ortaklığı’nda yürüttüğü çalışmalarla başarılı olmuş, sektörün içinden gelen, sektörün gelişimine büyük katkı sunmuş, sorunların çözümünde önemli görevler üstlenmiş donanımlı ve başarılı bir isim. Bundan sonra da imar barışından kentsel dönüşüme yeni projeler ve yeni yatırımlar konusunda hızlı ve etkin çözümler üreterek kararlar alacağına, Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu ‘Güçlü Türkiye’ yolunda katkılar sunacağına inancımız tam.

"SEKTÖRDEKİ SORUNLARI ÇÖZECEK BİR İSİM"

Tamer Özyurt/Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Tarihi bir seçim sürecinin ardından belirlenen yeni kabine öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun. Murat Kurum, sektörün içerisinden işin mutfağından gelen biri. Kendisi en son uzun yıllar Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü yaptı ve başarılı işlere imza attı. Aynı başarıyı yeni görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda da sergileyeceğini ve güzel hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyorum. Özellikle gayrimenkul sektöründe olan tüm sorunların kısa sürede çözüleceği inancındayım.

"SEKTÖRÜMÜZ ADINA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME"

Kuzu Grup CEO’su Özen Kuzu: Sektörümüzün gelişimi ve sorunların çözümü için görevini başarıyla yürüten Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olması sektörümüz adına sevindirici bir gelişme. Kendisine bu görevinde başarılar diler ve tebriklerimi sunarım. Hem seçim sonuçlarının hem de yeni kabinemizin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim.

KURUM DÖNEMİNDEN HATIRDA KALAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Emlak Konut GYO A.Ş. 2010 yılında gerçekleştirdiği 1. Halka arz ile Cumhuriyet tarihinin en büyük 5. Halka arzını gerçekleştirmiş oldu. ( yüzde 25’i halka açıldı)

Yılın en büyük Halka arzını gerçekleştiren Emlak Konut GYO A.Ş, Nominal 625 milyon TL’lik hisse senedi satışından 1.059 milyar TL gelir elde edildi. Ve Halka arz sonrası Emlak Konut GYO sermayesi 2.5 milyar TL’ye yükseldi.

2013 yılında gerçekleştirilen yüzde 50.4’lük ikincil halka arz, son 5 yılda Avrupa’da gayrimenkul alanında gerçekleştirilen en büyük halka arz olarak kayıtlarda yerini aldı.

2017 Yılında 13 milyar TL değerinde 9 adet ihale gerçekleştirildi.

2018 Temmuz ayı itibariyle tamamlanan ve devam etmek üzere; 139 projede toplam 132 bin 322 bağımsız bölüm yer alırken, 46 okul, 10 kreş, 10 sağlık tesisi ve 27 camide Emlak Konut GYO imzası bulunuyor.

Emlak Konut GYO 3,8 milyar liralık ödenmiş sermayesi ile Türkiye’nin en güçlü şirketleri arasında konumlanıyor. Şirketin 31 Mart 2018 tarihi itibariyle aktif toplam büyüklüğü 21,9 milyar lira.

2018 yılında gerçekleştirilen Gelir Paylaşım İhalelerinde ise Şişli Teşvikiye arsası, Çekmeköy Taşdelen arsası, Bakırköy Florya arsası öne çıktı.

Geçen ay Emlak Konut ve THY arasında imzalanan anlaşmayla da yeni havalimanına yakın olan 3,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde 10 bin konut yapılacak.