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İsimlerinin verildiği huzurevi, yaşlı çiftin yuvası oldu

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan: - "Huzurevinin yapımına önemli parasal destek sağlayan Makbule ninemiz ile Hasan dedemizin de burada kalması oldukça sevindirici"

07 Mayıs 2019 Salı 18:46
İsimlerinin verildiği huzurevi, yaşlı çiftin yuvası oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde yapımına destek verdikleri huzurevi, hayırsever yaşlı çiftin yuvası oldu.

Çal Belediyesi, kapatılan askerlik şubesinin bulunduğu ormanlık alanın içine 2015'te huzurevi inşaatına başladı. Uzun yıllar Almanya'da çalışan 91 yaşındaki Hasan Erdoğan ile 88 yaşındaki Makbule Erdoğan'ın da maddi destek verdiği huzurevi tamamlanarak belediye tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.

Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi adıyla hizmet vermeye başladıktan sonra 12 yaşlının yerleştiği huzurevi, yapımına destek veren hayırsever Erdoğan çiftinin de yuvası oldu.

Mülkiyeti belediyeye ait olan huzurevinin arazisini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağışlayan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, huzurevini ziyaret ederek Müdür Osman Başol'dan bilgi aldı, yaşlılarla sohbet etti.

Akcan, inşaat halinde iken bağış yapan ve şu an huzurevinde kalmaya başlayan Erdoğan çifti ile de görüştü.

Çal'a huzurevi yapılması için hayal kurduklarını ve bu hayalin gerçek olduğunu dile getiren Akcan, şöyle devam etti:

"Bizim hayalimiz yaşlılarımıza yuva oldu. Çok mutluyum. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerine yapılan, 5 yıldızlı butik otel konforunda harika bir huzurevimiz hizmete girdi. Huzurevi kent merkezine, pazara, camilere, parklara oldukça yakın mesafede. Burada kalan yaşlılarımız toplumdan soyut durumda yaşamıyor. Ayrıca, huzurevinin yapımına önemli parasal destek sağlayan Makbule ninemiz ile Hasan dedemizin de burada kalması oldukça sevindirici. Bu yaşlı çiftimiz, yapımına katkı sağladıkları huzurevinde huzur içinde yaşıyorlar."

Hasan Erdoğan da ilçeye huzurevi kazandıran Başkan Akcan'a teşekkür ederek, "Kendi memleketimiz de şehir merkezine çok yakın, çam ağaçlarının içinde çok iyi ortamda kalıyoruz. Bakımımız da çok iyi. Çalışanlar bize iyi bakıyor. Ziyaretinize çok sevindik." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:46
  1. Bağış
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