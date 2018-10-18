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İsimlerini açıklayamadılar ama beyanname yayınladılar: “Prens azledilsin!”

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde bütün oklar prens Muhammed bin Selman’ı işaret ederken, ülkedeki İslam alimlerinden prensin azledilmesi çağrısı geldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:03
İsimlerini açıklayamadılar ama beyanname yayınladılar: “Prens azledilsin!”

 yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde bütün oklar prens Muhammed bin Selman’ı işaret ederken, ülkedeki İslam alimlerinden prensin azledilmesi çağrısı geldi.

Sorumlusu bin Selman

Ülkedeki muhalif isimlerin tutuklanması ve öldürülmesi sebebiyle isimlerini açıklamayan Suudi alimler, yazdıkları açıklamayı isimlerini vermeden bir twitter hesabından paylaştı. Suudi Alimler Heyeti adına yapılan açıklamada, Kaşıkçı’nın öldürülmesi “zulm ve sefihlik” olarak nitelendirilerek ülkedeki kötüye gidişin sorumlusunun Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

Dindarlığa savaş açıldı

İlim, davet ve kitap ehli alimlerin tutuklanması, dindarlığı gösteren olgulara ve toplumsal kurallara savaş açılması, beceriksizce yönetimi ele alması sonrası yolsuzlukları artırıp faydasız yere kamu mallarını heder etti” denilen açıklamada, yeni bir veliaht tayin edilmesi ve haksız yere hapishanelerde tutulan tutukluların bir an önce salıverilmesi istendi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:03
  1. İstanbul
  2. Suudi Alimler Heyeti
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Muhammed bin Selman
  5. Suudi Arabistan

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