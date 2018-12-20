İsim karışıklığı nedeniyle 7 yıl sonra emekli olabildi

MANİSA (AA) - Manisa'da, iş günü ve yaş kriterlerini karşıladığı halde emekli olamayan kadın, isim benzerliği yüzünden yaşanan karışıklık nedeniyle açtığı davayı 7 yılın sonunda kazarak emeklilik hakkına kavuştu.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Alime Coşkun, 1991 yılında çalışmaya başladığı TEKEL'e ait Osmancalı İşletmesinde, aynı dönemde Halime Coşkun adında bir başka kadın da işe başladı.

İşe başlama tarihleri arasındaki yakınlık nedeniyle o dönem işletmeden kaynaklı söz konusu iki kişinin sigorta kayıtlarında isim benzerliği dolayısıyla karışıklık yaşandı.

İşten ayrıldıktan sonra sigorta primi gün sayısı ve yaşı tutmasına rağmen emekli olmak isteyen Coşkun'a emekliliğe hak kazanmadığı bildirildi.

Konuyu araştıran Alime Coşkun, dosyasının Halime Coşkun'un kayıtlarıyla ile karıştığını öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. 7 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kazanan kadın, emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu.

Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımları için SGK İl Müdürü Yavuz Kurt'a teşekkür etti.

Alime Coşkun, geriye dönük 7 yıllık maaşını alabilmek için de hukuk mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.