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Işıklı sakinlerinden hizmet teşekkürü

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan Işıklı Mahallesi’ne yaptığı sosyal tesisin ardından şimdi de çiftçinin üretimine katkı sağlayacak tüm arazi yollarının açılması için çalışma yürütüyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
Işıklı sakinlerinden hizmet teşekkürü

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan Işıklı Mahallesi’ne yaptığı sosyal tesisin ardından şimdi de çiftçinin üretimine katkı sağlayacak tüm arazi yollarının açılması için çalışma yürütüyor. Mahalle sakinleri, sağlanan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve teşekkür ettiler.


Şehitkamil Belediyesi, ‘kalkınma yerelde başlar’ anlayışıyla kırsal bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde kırsal bölgede bulunan mahallelerin tarımsal üretimini arttırmak adına 5 yıl önce çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar binlerce kilometre arazi yolu açarak çiftçinin kullanımına sundu. Açılan arazi yollarının ardından işletilemeyen arazi yolları işlenmeye başlandı, üretimde artış oldu. Ekim ve hasat dönemlerini rahatlıkla geçiren çiftçilerin yüzü gülüyor.


Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Işıklı Mahallesi’nde çalışma başlattı. Büyük bir bölümü açılan arazi yollarının tamamı önümüzdeki günlerde açılmış olacak. Yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Işıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Arslaner, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.


Şu Anda Her Türlü Araçla Çok Rahat Tüm Yollar Kullanılabiliyor


Arazi yollarının açılmasıyla çiftçiye büyük kolaylıklar sağlandığını kaydeden Işıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Arslaner, şunları söyledi:


“Arazi yolları açılmadan önce çiftçilerimiz, arazisine hayvanlarla ya da yaya gitmek zorunda kalıyordu. Yollar açılmadan önce at arabasıyla dahi birçok yolda gidilemiyordu. Şehitkamil Belediyemiz; dağ, taş, kayalık demeden çiftçilerimiz için bütün engelleri aşarak arazi yollarını açıyor. Çiftçilerimiz daha önceleri hayvanlarla güçlükle gittikleri arazilerine şimdi arabaları, traktörleri ile rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Şu anda her türlü araçla çok rahat tüm yollar kullanılabiliyor. Yollar çok güzel oldu. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşlarımız için elinden gelen tüm imkanı sunmaya çalışıyor. Belediyemiz sadece arazi yollarıyla da kalmayarak, mahallemizdeki birçok eksiklikleri de gideriyor. Sosyal tesis olsun, kilitli parke taşı çalışmaları olsun mahallemizde çok önemli hizmetler sunuldu. Yapılan hizmetlerden hem bizler çok memnunuz hem de vatandaşlarımız çok memnun. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum.”


Bizler İçin Dağı Taşı Delip Hizmeti Ayaklarımıza Kadar Getiriyor


Arazi yollarının kapalı olduğu dönemde çok fazla zorluk yaşadıklarını vurgulayan Işıklı Mahallesi sakinlerinden Süleyman Özbay, “Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine biz çiftçileri düşünerek yapmış olduğu arazi yolu açma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önceleri dağlık alanda bulunan arazilerimize gitmek için büyük zorluklar çekiyorduk. Arazilerimize hayvanlarla bile zor geliyorduk. Belediyemiz, bizler için dağı taşı delip hizmeti ayaklarımıza kadar getiriyor. Dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarımız açılıyor. Bundan sonra bahçelerimize, arazilerimize rahatlıkla araçlarımızla gidip gelme imkanı bulacağız. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
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