Işıklar Askeri Lisesi mezunundan "sınav soruları verildi" itirafı

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle serbest bırakılan Işıklar Askeri Lisesi mezunu F.T hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, askeri lise sınav sorularının nasıl verildiğine yönelik bilgiler yer aldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından hakkındaki ifadeler doğrultusunda Işıklar Askeri Lisesinden 2016'da mezun olduktan sonra gözaltına alınan ve savcılıkta itirafçı olarak verdiği ifade nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.T. hakkındaki iddianame tamamlandı.

F.T'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için verdiği ifadede, mahrem yapılanmaya ilişkin detaylar yer aldı.

- "Askeri sınav soruları verildi"

Tutuksuz sanık F.T, ifadesinde, FETÖ üyelerinin kendisini askeri liselere girmesi için teşvik ettiğini ve özel olarak hazırladığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Askeri lise sınavlarına Niğde'de hazırlandım. 8. sınıftan itibaren FETÖ mensupları tarafından örgüt evlerinde ders verildi, deneme adı altında sınav soruları ya da bu soruların benzerleri verildi, mülakat provası yaptırıldı. Askeri okul mülakatının benim açımdan çok kolay geçmesinden dolayı, direkt olarak bildiğim bir husus olmasa da mülakat aşamasında da bana yardımcı olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Örgüt sorumlularının, sürekli askeriyenin önemine vurgu yaptığını dile getiren F.T, şunları kaydetti:

"Daha sonra şahıslar bizleri haftanın 2-3 günü eve çağırır, hatta bazı günler bu evde kalmaya davet ederlerdi ve biz de kalırdık. Şahıslar zaman zaman bize deneme soruları çözdürerek bizleri askeriyeye hazırlıyorlardı. Bu süreçte örgüt sorumlusu bana Yusuf kod adını vererek 'Bundan sonra bu ismi kullan, bu isim sahabe ismi' dedi. Süleyman biraz iri yapılı olduğu için ona Hamza kod adını verdi, Furkan'a da kod isim verdi ancak şu an ismin ne olduğunu hatırlamıyorum. Askeri sınavlarına kısa bir süre kala, Tayfun isimli örgüt sorumlusu bilgisayardan A4 üzerine hazırlanmış yaklaşık 100 civarında bir soru getirerek, 'Bu en zor olan deneme, eğer bu soruları yaparsanız sınavı kazanırsınız' diyerek birkaç kez çözdürdüler ve çözemediğimiz soruları çözmek izin defalarca uğraştılar. Biz üçümüz askeri sınavlarına girdik ve sınavda bu sorular ya da çok benzer sorular çıktı. Daha sonra Tayfun ve Habip bana mülakat provası yaptırdılar. Ben İstanbul'a mülakata gittim ve sınavları kazandım."

- Örgütün gizlilik yöntemleri

2011 yılının Ağustos ayında (Okulu kazandıktan sonra) örgütteki sorumluların kendisini yine Işıklar Askeri Lisesini kazanan H.B. ile tanıştırdığını vurgulayan F.T, "Bursa'da sohbetlere beraber gelip gideceksiniz' diyerek bizi badileştirdiler. Daha sonra örgüt sorumluları H.B. ile beni Bursa'ya getirerek, Işıklar Askeri Lisesinin yerini gösterdiler, bizi Erikli Mahallesi'nde bulunan açık adresini bilmediğim bir eve götürerek, 'Hafta sonları bu eve beraber geleceksiniz ve Habip abiniz ile birlikte sohbete katılacaksınız' dedi. Aynı gün Niğde'ye döndük." ifadesini kullandı.

- "Askeri okulda ima yolu ile namaz kılmamız gerektiği öğretildi"

F.T. daha sonra Niğde'de H.B. ve kendisine sohbet verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sohbette, askeri okulda mescitte namaz kılmamamız, namazımızı gözlerimizle ima yoluyla kılmamızın uygun olacağı, abdestlerimizi fayans ya da duvarlardan teyemmüm yolu ile almamız gerektiği, bundan sonra cep telefonundan birbirimizi aramamamız gerektiği söylendi. Şahısların bizleri ankesör ya da sabit hattan arayacaklarını söylediler ve bize kendi numaralarını vermediler, benzer konularda bizleri uyardılar. FETÖ mensupları tarafından askeri okul sınav soruları, bana ve isimlerini daha önce açıkladığım arkadaşlarıma verildi, mülakat provası yaptırıldı, bana hiçbir sohbette askeri okul ile ilgili bir soru sorulmadı ve ben kimseye bir bilgi aktarmadım. FETÖ üyeleri tarafından askeri okulda ima yolu ile namaz kılmamız gerektiği bize öğretildi ve sohbet için gittiğimiz zamanlarda, sohbet vermeye gelen abinin inisiyatifine kalıyordu, bazıları telefonları başka odaya bıraktırırdı ancak bazıları karışmazdı."



