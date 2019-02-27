Işık: "Kurumsallaşmadan büyümek mümkün değil"

Memoil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işık, aile şirketlerindekurumsallaşmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Şirketlerin bunu yapmadanbüyümesi mümkün değil" dedi.

Toros Üniversitesi ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV)işbirliğiyle ’Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve aile anayasası’ konulu paneldüzenlendi. Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü’nde gerçekleştirilen panelekatılan Işık, öğrencilere ve katılımcılara bilgi verdi.

Mersin’de 1997 yılında faaliyete başladıklarını söyleyen Işık, "Memoil AkaryakıtDağıtım A.Ş. olarak faaliyete geçtiğimiz 2014 yılından bu yana, bayi ağımızıTürkiye genelinde genişleterek, hizmet kalitesini artırmak için büyük yatırımlaryaptık. Perakende, ticari ve endüstriyel satış alanında faaliyet gösteren firmamıztamamen aile şirketi olarak yoluna devam ediyor. Büyümemizin en önemlisebeplerinden birisinin hem aile şirketi olmamız hem de kurumsallaşmaya önemvermemizden ötürü olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Toros Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Zeren,Mehmet Işık’a panele katılımlarından dolayı plaket takdim etti.