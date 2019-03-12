Işık kirliliğinin yıllara göre değişimini gösteren internet sitesi hizmete girdi

ANKARA (AA) - Yapay ışık kirliliğini gösteren yeni internet sitesi "Radiance Light Trend" hizmete girdi.

"Phys.org" internet sitesinde yer alan habere göre, web sitesinin geliştiricilerinden Almanya'nın Potsdam kentinde Yer Bilim Araştırma Merkezinden fizikçi Christopher Kyba, "Radiance Light Trend" isimli sitenin Dünya üzerindeki ışık emisyonlarını gösterdiğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "GEOEssential" isimli proje kapsamında oluşturulan internet sitesi sayesinde kullanıcılar istedikleri bölgedeki ışık emisyonlarının son yıllarda nasıl değiştiğini görebiliyor.

Haritada yollar, şehirler ve bazı önemli noktalarla aranılan bölgeye kolayca ulaşıldığını anlatan Kyba, bu sitenin bilim adamları, çevreciler, gazeteciler ve meraklıları tarafından kolayca kullanılabileceğini ifade etti.

Site sayesinde 1992'den bu yana bazı uydulardan gelen çok sayıda veriye ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirten Kyba, şehirlerin ürettiği yapay ışıkların yaşadığınız bölgede ya da dünyadaki herhangi bir yerde zamanla nasıl değiştiğinin görülebileceğine işaret etti.







