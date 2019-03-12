0553 313 94 23

Işık kirliliğinin yıllara göre değişimini gösteren internet sitesi hizmete girdi

Şehirlerin ürettiği yapay ışıkların dünyadaki herhangi bir bölgede zamanla nasıl değiştiği görülebiliyor

12 Mart 2019 Salı 15:28
Işık kirliliğinin yıllara göre değişimini gösteren internet sitesi hizmete girdi

ANKARA (AA) - Yapay ışık kirliliğini gösteren yeni internet sitesi "Radiance Light Trend" hizmete girdi.

"Phys.org" internet sitesinde yer alan habere göre, web sitesinin geliştiricilerinden Almanya'nın Potsdam kentinde Yer Bilim Araştırma Merkezinden fizikçi Christopher Kyba, "Radiance Light Trend" isimli sitenin Dünya üzerindeki ışık emisyonlarını gösterdiğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "GEOEssential" isimli proje kapsamında oluşturulan internet sitesi sayesinde kullanıcılar istedikleri bölgedeki ışık emisyonlarının son yıllarda nasıl değiştiğini görebiliyor.

Haritada yollar, şehirler ve bazı önemli noktalarla aranılan bölgeye kolayca ulaşıldığını anlatan Kyba, bu sitenin bilim adamları, çevreciler, gazeteciler ve meraklıları tarafından kolayca kullanılabileceğini ifade etti.

Site sayesinde 1992'den bu yana bazı uydulardan gelen çok sayıda veriye ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirten Kyba, şehirlerin ürettiği yapay ışıkların yaşadığınız bölgede ya da dünyadaki herhangi bir yerde zamanla nasıl değiştiğinin görülebileceğine işaret etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:28
  1. harita
  2. ışık
  3. uydu
  4. yapay ışık kirliliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Akif Ersoy Bosna Hersek'te anıldı
    1. Mehmet Akif Ersoy Bosna Hersek'te anıldı
    2. Umman ve İngiltere'den ortak askeri..
    3. 8 Mart'ın iğrenç pankartlarına,..
    4. İş adamı, Silivri'deki villasında..
    5. İsrail'de şarkı söyleyen Tunuslu..
    6. AK Parti'nin Beylikdüzü Mitingi
    7. Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda..
    8. Güvercin sevdalısı adam elektrik..
    9. Hayvan çiftliğinde kaçak göçmen..
    10. Sancaktepe’de fabrika ziyaretinde..
    11. Aynı iş yeri bir günde iki silahlı..
    12. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    13. ÖSYM açıklama yaptı | 2019 KPSS sınavı..
    14. Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ
    15. Kırklareli’de kaçak kazıya suçüstü
    16. Başkan Kayda: Cumhur İttifakı olarak..
    17. Samsun Valisi Osman Kaymak, tahta..
    18. Darbe bildirisinde imzası olduğunu..
    19. Yüksekova’da 20 kilo uyuşturucu ele..
    20. AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    21. Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela’da
    22. GÜNCELLEME- Bahçelievler'de anne ve..
    23. "Dört benzemez dört cümle değil dört..
    24. İran'dan İngiltere'nin tutuklu..
    25. Alaşehir Belediyespor’un play-off..
    26. ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’..
    27. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    28. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    29. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    30. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü