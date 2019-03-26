"İŞİD’in yenilgisinden itibar kazanmak istiyorlar"

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump ve ortaklarının İŞİD'in bölgedeki yenilgilerinden kendilerine itibar kazanmak istediklerini iddia etti. Zarif, Twitter hesabından yazdığı mesajda ‘’Trump ve ortakları, Irak’a saldırıları ve Suriye’deki istikrarsızlık yaratma çabaları ile oluşan İŞİD’in yenilgisinden kendilerine itibar kazanmaya çalışmaktalar. Yahudilerin kurtarma itibarı da kendisine verilmiştir" ifadelerinde bulundu. Zarif'in bu yorumu, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta elinde tuttuğu bir haritayı gazetecilere göstererek, İŞİD’in elinde olan son bölgenin de geri alınacağını dile getirmesinden sonra geldi. Trump daha önce de çeşitli vesilelerle İŞİD’in Suriye’de tam anlamıyla yenilgiye uğradığını belirtmiş, ”Biz uluslararası terörizme karşı bir grup oluşturarak bu terör örgütünün son fertlerini yenene kadar teyakkuzda olmalıyız. Biz radikal teröristlere nihai darbeyi indirmek ve onları bastırmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile işbirliğine devam edeceğiz.“ açıklamasında bulunmuştu.