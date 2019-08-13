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İshak Paşa Sarayı'nda "Kurban Bayramı" yoğunluğu

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor

13 Ağustos 2019 Salı 12:41
İshak Paşa Sarayı'nda "Kurban Bayramı" yoğunluğu

AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'nun gözde turizm mekanlarından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 1900 rakımlı tepe üzerinde kurulu, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor.

Bayram tatilini fırsat bilen aileler, "medeniyetler geçidi'" olarak nitelendirilen ve kartal yuvası görünümlü tarihi sarayı ziyaret ediyor.

Ziyaretçilerden Rezan Birlik, arkadaşlarıyla Şırnak'tan ilçeye geldiğini ve İshak Paşa Sarayı'nı görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

- "Tam bir mühendislik harikası"

Sarayın mimari yapısına hayran kaldığını ifade eden Birlik, "Anadolu'nun her tarafına birbirinden güzel eserler yapan ecdadımız, bu kadim ilçeye de muhteşem bir yapı kazandırmış. Konumu itibariyle muazzam bir manzaraya sahip olan saray, mimari yapısıyla da tam bir mühendislik harikası. Hakikaten muhteşem bir eser. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Baran Öztürk ise ailesiyle bayram tatilini, tarihi yerleri gezerek değerlendirdiklerini belirterek, "İzmir'den geliyoruz ve aslen Ağrılıyım. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken, aynı zamanda çok iyi korunmuş muhteşem bir yapı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:41
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