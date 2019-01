İSG'ye sosyal sorumluluk ödülü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfının (İZEV) "Hayat ve Biz" isimli sosyal sorumluluk projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri’nde "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerle buluşturan ve iş birliği imkanı oluşturmak amacıyla düzenlenen "10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ve İZEV Vakfı marka danışmanı Hakan Kural ile İZEV’li gençler ödüllerini Türkiye Sosyal Sorumluluk Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Çelenk’in elinden aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Türkiye’nin ilk "Engelsiz Havalimanı" unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Soysal, "Engelli insanlara yönelik negatif algıların dönüştürülerek zihinlerdeki duvarları yıkmanın hedeflendiği, Hayat ve Biz - Hayvanlar ve Biz projesinin gücüne baştan beri inandık. Projemizle Türkiye’deki en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının, uluslararası bir jüri tarafından belirlendiği bu anlamlı ödüle layık görüldüğümüz için mutluluk duyuyoruz. Birleşmiş Milletler’in tüm dünyada hayata geçirdiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bünyesinde yer alan 10. hedef olan, Eşitsizliğin Azaltılması kategorisinde bu ödülü almış olmak da ayrıca mutluluk verici." diye konuştu.

Türkiye’nin ilk "Engelsiz Havalimanı" unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ (İSG), havalimanı terminal işletmesini devralmasının 10. yıl dönümünde down sendromlu, otizmli, mental farklılığı ve bedensel bir engeli olan bireylerin yaşamın her alanında olabilmelerini desteklemek amacıyla anlamlı bir projeye destek oldu ve İZEV'in "Hayat ve Biz" isimli sosyal sorumluluk projesinin ilk etabı olan "Sanat ve Biz"in devamı niteliğindeki "Hayvanlar ve Biz" çalışmasında yer aldı. 'Hayvanlar ve Biz' projesi kapsamında Pink Floyd grubu ve Roger Waters da "Hayatın her alanında biz de varız!" mottosuna "Another Brick in the Wall" şarkısıyla destek verdi.

İZEV’li gençlerin her aşamasında aktif yer aldığı, fotoğraf literatürüne yeni bir anlayışla katkı sunmayı hedefleyen projenin "Hayvanlar ve Biz" başlıklı fotoğraf sergisinde down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 13 genç görev aldı.