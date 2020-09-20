İşgüzar Savcıdan skandal iddianame! Pankartını açmak bile suç

Faruk Arslan İstanbul

Dünyada eşi benzeri bulunmayan 5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma” kanunuyla ilgili Ayasofya Camii’nin müze kararının kaldırıldığı gün pankart açan Recep Ç. adlı vatandaş, önce gözaltı zulmüne maruz kaldı, şimdi de skandal bir ceza davasıyla karşı karşıya bırakıldı. Savcı Yavuz Şahin, iki kelimelik pankart nedeniyle Recep Ç. hakkında 2 yıl hapis talebiyle skandal iddianame hazırladı. Mahkeme de davayı kabul ederek hukuk utancına yol açtı. Hukukçular ise rezalete tepkili...

Ayasofya’ya gölge düştü

10 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra ağır suçlu muamelesi gördüğü polis merkezinde 5 saat sorgulanan Recep Ç, açtığı pankartın Mustafa Kemal’e hakaret içermediğini, kanunun kaldırılması gerektiğiyle ilgili demokratik bir eylemin ürünü olduğunu belirtti. Ardından serbest bırakılan Recep Ç. hakkında, hukuk tarihine geçecek ikinci skandala imza atıldı.

5816 olmadı, TCK 217 verelim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Yavuz Şahin, Recep Ç.’nin yargılanması için skandal bir iddianame düzenlendi. Sadece 5816’nın eleştirildiği iki kelimelik pankarttan dolayı Recep Ç.’nin “Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik” gibi tuhaf suçlamayla 2 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Küçük bir A4 kağdına yazılan “Sıra 5816’da” pankartına da el konularak ayrı bir garabet sergilendi. Savcı Yavuz Şahin’in hazırladığı 2020/113207 Soruşturma No, 2020/25340 Esas No ve 2020/15768 No’lu İddianame’de, “Şüphelinin taşıdığı dövizin Atatürk’ün hatırasına hakaret içerikli bir yazı ya da görsel içermediğinin anlaşıldığı ancak kalabalık bir toplum içerisinde bahse konu dövizi taşıyarak halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik kanaatine varıldığı...” ifadelerine yer verildi. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Deniz Beştemir iddianameyi kabul ederek TCK’nın 217’nci maddesi kapsamında ceza davası başlattı. TCK 217 nedeniyle Recep Ç., 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.

28 Şubat gibi yüz karası

Recep Ç.’nin avukatı Kerami Özdemir, “Pankartta Mustafa Kemal’e eleştiri bulamayıp, 5816 kapsamına alamayıp ‘kanuna uymamaya tahrik’ denilerek ceza istenmesi ‘senin suçun kaşının üstünde gözünün olması’ demektir. 28 Şubat günlerini hatırlatan bu dava yüz karasıdır” diye konuştu.