İşgalci zulmü devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Ramallah bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında15 kişinin "Hamas ile bağlantılı" olduğu iddia edilen 19 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "tahrik edici" yayınların basımının yapıldığı ileri sürülen bir matbaanın da kapatıldığı kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 62'si kadın, 6'sı milletvekili, 500'ü idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

AA