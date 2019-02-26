0553 313 94 23

İşgalci terör devleti Başbakanı Netanyahu,Zarif’in istifasına çok sevindi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasını memnuniyetle karşılayarak, “Gittiği yere kadar.” ifadesini kullandı.

26 Şubat 2019 Salı 13:19
İşgalci terör devleti Başbakanı Netanyahu,Zarif’in istifasına çok sevindi

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasını memnuniyetle karşılayarak, “Gittiği yere kadar.” ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu’nun Zarif’in istifasına ilişkin, “Zarif gitti. Gittiği yere kadar.” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Zarif’in istifasından adeta kendine bir pay çıkarırcasına, “Ben burada olduğum sürece de İran nükleer silah elde edemeyecektir.” ifadelerini kullandı.

İsrail yıllardan beri İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanarak istifasını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamış, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:19
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Cevad Zarif
  3. iran
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası ziyareti
    1. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    3. (Özel Haber) Kore gazisi evini soyan..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB..
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü..
    7. “6 aylık asker operasyonlara..
    8. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    9. Mogherini'nin Lübnan'daki temasları..
    10. 30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    11. Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858..
    12. Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir’i..
    13. FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi,..
    14. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    15. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    16. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    17. Mültecilere yardım için Arapça..
    18. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    19. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    20. Yılmaz’a Gaziosmanpaşa ve Yıldız’dan..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!