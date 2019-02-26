İşgalci terör devleti Başbakanı Netanyahu,Zarif’in istifasına çok sevindi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasını memnuniyetle karşılayarak, “Gittiği yere kadar.” ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Netanyahu’nun Zarif’in istifasına ilişkin, “Zarif gitti. Gittiği yere kadar.” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Zarif’in istifasından adeta kendine bir pay çıkarırcasına, “Ben burada olduğum sürece de İran nükleer silah elde edemeyecektir.” ifadelerini kullandı.

İsrail yıllardan beri İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanarak istifasını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamış, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.