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İşgalci köpeklerden "Ev sahibi"ne zulüm!

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde işgalci Yahudilerin,Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdiği, araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığı belirtildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
İşgalci köpeklerden "Ev sahibi"ne zulüm!

Nablus kentinin güneyindeki Luben eş-Şarkiyye Köy Meclisi Başkanı Samir Avis, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında köye baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait 30’a yakın aracın lastiklerini bıçaklarla patlattıklarını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin köydeki araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığını kaydeden Avis, ayrıca yerleşimcilerin köyün camisinin kapısını sökmeye çalıştığını, ancak bölge sakinlerinin mukavemetiyle karşılaştığını aktardı. Yahudi yerleşim birimleriyle çevrelenen Luben eş-Şarkiyye köyü daha önce de benzer saldırılara maruz kalmıştı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
  1. iSRAİL
  2. Gazze

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  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Gecen hafta babam mirac ozel programi icin filistine gitmisti. Seyledigi en onemli sey filistine girmeden kimse devletinin kiymetini ve esaretin acisini bilemez. Rabbim yar ve yardimcileri olsun. Butun bunlar zengin araplarin vurdun duymazligindan kaynaklaniyor.
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