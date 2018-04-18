İşgalci köpeklerden "Ev sahibi"ne zulüm!

Nablus kentinin güneyindeki Luben eş-Şarkiyye Köy Meclisi Başkanı Samir Avis, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında köye baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait 30’a yakın aracın lastiklerini bıçaklarla patlattıklarını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin köydeki araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığını kaydeden Avis, ayrıca yerleşimcilerin köyün camisinin kapısını sökmeye çalıştığını, ancak bölge sakinlerinin mukavemetiyle karşılaştığını aktardı. Yahudi yerleşim birimleriyle çevrelenen Luben eş-Şarkiyye köyü daha önce de benzer saldırılara maruz kalmıştı.