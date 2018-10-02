İşgalci İsrail'i çileden çıkartan fotoğraf!

"Cesur kız" olarak da tanınan Tamimi, İspanya ziyareti sırasında ünlü futbol kulübü tarafından Bernabeu Stadı'na davet edilmiş ve kendisine üzerinde adı yazılı bir forma hediye edilmişti. Tamimi'nin fotoğrafı sosyal medya üzerinde kısa sürede çok defa paylaşılmıştı.

Bu davetin üzerine İsrailli yetkililerden tepki gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nashon, "Prestijli futbol kulübü Real Madrid, nefret ve şiddete teşvik eden bir teröriste kucak açıyor. Utanç verici" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Diğer yandan İsrail'in İspanya Büyükelçisi Daniel Kutner, "Ahed Tamimi barış için mücadele vermiyor, terör ve şiddeti savunuyor. Onu ağırlayan ve destekleyen kurumlar, ihtiyacımız olan diyaloğu ve anlayışı değil, dolaylı olarak saldırganlığı destekliyor" dedi.

Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve evinin avlusuna zorla giren askerlere tokat attığı videosu yayımlanan Ahed, 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, geçtiğimiz temmuz ayında serbest bırakılmıştı.