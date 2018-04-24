İşgalci İsrail'den Suriye'ye tehdit

Rusya’nın Suriye’de Esed’e S-300 füze savunma kalkanı vereceği yönündeki söylentiler hakkında konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, tehditler savurdu:

"Bizim için önemli olan, Rusların Suriye’ye verdiği savunma silahlarının, bize karşı kullanılmaması. Bize karşı kullanılırlarsa, onlara karşı harekete geçeceğiz."

Suriye’nin içişlerine karışmadıklarını savunan Lieberman, İran’ın bu ülkeyi kendilerine saldırabilecek silahlarla doldurmasına izin vermeyeceklerini de ifade etti.